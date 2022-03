Hausse des tarifs d’électricité : « une autre dépense à laquelle on ne s’attendait pas »

Après le carburant, les aliments et l’immobilier, c’est au tour des tarifs d’électricité d’augmenter au Nouveau-Brunswick. Et cette hausse tombe très mal pour certains entrepreneurs.

Les clients d’Énergie NB et d’Énergie Edmundston paieront plus cher pour l’électricité à compter du 1er avril. Les tarifs de ces deux fournisseurs augmenteront alors de 2 %.

Cette nouvelle a pris de court Luc Jalbert, copropriétaire de Prelam Entreprises. Cette manufacture de Moncton fabrique des produits nettoyants et de contrôle des odeurs.

C’est une autre dépense à laquelle on ne s’attendait pas. J’étais surpris d’entendre la nouvelle , dit-il.

Le prix de l'électricité va augmenter de 2% à compter du 1er avril au Nouveau-Brunswick (archives). Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

Il estime que la hausse de 2 % va faire monter sa facture mensuelle d'une quarantaine de dollars de plus lorsque sa chaîne de production est à l’arrêt et jusqu’à quatre fois plus lorsqu’elle tourne à plein régime.

L'augmentation n'est peut-être n’est pas vertigineuse. Mais elle survient alors que Luc Jalbert, à l'instar de bon nombre d'autres entrepreneurs, doit composer avec la hausse de plusieurs autres coûts.

Un autre coup dur

Il explique qu’il a presque cessé d’exporter ses produits il y a deux ans, lorsque la COVID-19 a complètement chamboulé l'économie. Il s’est accroché en fabriquant des produits désinfectants et en s’adaptant. Aujourd’hui, les exportations reprennent enfin, petit à petit.

Maintenant ça recommence. Mais là, l’inflation fait toute la différence du monde. On a des matériaux premiers qu’on importe de l’Asie pour manufacturer nos produits, ici chez Prelam. Ça nous coûte 10 fois plus, quasiment. C’est ridicule le prix du transport , dit-il.

Il se passerait donc d’une hausse de sa facture d’électricité, confie-t-il. On est affectés avec l’inflation. Et là en plus avec la guerre qui se passe et le carburant. On n’a pas vraiment besoin de hausses de dépenses, comme l’électricité.

Augmenter les prix, un processus qui prend du temps

Les produits de Prelam sont vendus dans des magasins à grande surface comme Walmart (archives). Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Les moyens dont il dispose pour limiter l’impact de la hausse de sa facture d’électricité sont peu nombreux. Luc Jalbert affirme qu'une manufacture comme celle de Prelam Entreprises peut difficilement réduire sa consommation, surtout lorsque sa chaîne de production tourne à plein régime.

On n’a pas grand contrôle là-dessus, seulement d’opérer vraiment intelligemment, fermer les machines lorsqu’on n’en a pas besoin et non pas les laisser aller. Malheureusement pour nous de ce côté-là, on n’a pas de pouvoir. Il va falloir accepter la hausse des prix , dit-il.

Il peut évidemment augmenter les prix de ses produits pour compenser la hausse du prix du kilowattheure et du coût du transport. Mais il explique qu'il ne peut pas le faire rapidement, puisque ses produits sont surtout vendus par des grandes chaînes de magasins.

On vend dans les Walmart, les Jean Coutu, les Shoppers Drug Mart, tous les détaillants au Canada. Ça prend de six à douze mois pour pouvoir faire une demande de hausse de prix. [...] Et il faut qu’ils acceptent, sinon ils peuvent décider d’enlever le produit , dit-il.

Luc Jalbert dit qu’il a récemment commencé à augmenter légèrement ses prix à cause de l’inflation. Une décision qu'il a prise à contrecœur.

Souvent les détaillants n’aiment pas ça. Alors on n’est pas vraiment excités d’avoir à faire une hausse de prix , affirme-t-il.

Mais il se console en disant qu’il est loin d’être le seul entrepreneur à prendre cette décision.