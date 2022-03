Les résidents de Saint-Boniface sondés par rapport à l’avenir du parc La Vérendrye

On fait aussi de l’information en format collation.

La compagnie souhaite connaître les priorités de ses partenaires et de la communauté de Saint-Boniface avant d'entamer la conception du plan.

Responsable du projet, Tatianna Balcaen dit que le groupe tente d'aborder la question de la réconciliation depuis quelques années.

Selon Tatianna Balcaen, l'idée du projet a vu le jour le 1er juillet dernier, quand la statue en l’honneur de la reine Victoria a été renversée sur les terrains de l’Assemblée législative à Winnipeg.

Tatianna Balcaen dit que depuis quelques années, le groupe tente d'aborder la question de la réconciliation par rapport à l'histoire coloniale du Canada. Photo : Radio-Canada / GILBERT ROWAN

On a entendu que la statue de La Vérendrye dans le parc allait être la prochaine sur la liste, relate Tatianna Balcaen. Ça faisait longtemps que la Compagnie de La Vérendrye voulait participer aux efforts de réconciliation donc c'est le bon moment pour nous d'entrer dans ces discussions-là.

La compagnie veut raconter l'histoire de La Vérendrye et l'arrivée des Français dans un cadre de paix, de réconciliation et de guérison , ajoute-t-elle.

Avec le sondage, la compagnie souhaite, entre autres, connaître les priorités du public en matière de nouvelle vision pour le parc.

Parmi les suggestions contenues dans le sondage, il y a celle de fusionner des éléments des symboles de communautés autochtones, métisses et françaises.

Il y a aussi l'idée d'incorporer davantage d’art métis et autochtones comme des statues, des installations et des œuvres d’art.

Tatianna Balcaen, membre de la Compagnie de la Vérendrye et responsable du projet. Photo : Tatianna Balcaen

Par l’entremise de cette consultation publique, la compagnie souhaite également s'assurer que le parc réponde aux besoins des gens qui pourraient le fréquenter, comme les patients et les visiteurs de l’Hôpital Saint-Boniface, les jeunes familles qui habitent dans les environs, les piétons et les cyclistes.

C'est un parc bien situé dans Saint-Boniface et on est vraiment au cœur du quartier. On veut donc que le parc reflète les besoins de la communauté , note Tatianna Balcaen.

Côté financement, Tatianna Balcaen dit qu'aucun montant n'a été encore avancé pour le projet. On veut connaître les points de vue des membres de la communauté avant de faire le plan et de chercher le financement , explique-t-elle.

La fin du sondage est prévue le 31 mars. Tatianna Balcaen dit que par la suite, tous les commentaires seront compilés dans un rapport où figurera également le plan architectural.

Le projet est réalisé en partenariat avec l'entreprise d'architecture paysagère, FT3.