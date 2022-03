Une nouvelle agence pour recruter des travailleurs de la santé en Saskatchewan

La Saskatchewan a prévu dans son dernier budget la création d’une nouvelle agence indépendante chargée du recrutement et de la rétention des professionnels de la santé.

On fait aussi de l’information en format collation.

Selon le ministère de la Santé, cette agence commencera ses activités en automne et travaillera en collaboration avec plusieurs partenaires afin de mettre en place de nouvelles stratégies à court terme et à long terme dans le recrutement et la rétention des travailleurs de la santé.

Le gouvernement provincial a accordé une enveloppe de 3,5 millions de dollars dans le budget 2022-2023 pour le recrutement et la rétention des médecins en Saskatchewan, un besoin exprimé dans plusieurs régions rurales de la province.

Il s’engage aussi à dépenser plus de 1,5 million de dollars pour recruter 150 employés de la santé provenant des Philippines en Saskatchewan.

Le président de l’Association médicale de la Saskatchewan (SMA), le Dr Eben Strydom, accueille favorablement cette initiative provinciale même si pour l’instant, il ne connaît pas les détails entourant sa création et sa mise en œuvre.

« Nous sommes très contents de voir que le gouvernement reconnaît les difficultés que nous éprouvons au niveau de l’embauche et de la rétention dans le système de santé. » — Une citation de Dr Eben Strydom,président de l’Association médicale de la Saskatchewan (SMA)

Une approche à parfaire

Le professeur en politique de santé à l'Université Simon Fraser en Colombie-Britannique, Steven Lewis, affirme que la Saskatchewan ne peut pas régler ses problèmes de rétention des professionnels de la santé à moins que de vrais changements soient apportés.

Il souligne que la pandémie a exacerbé les problèmes dans les milieux de travail dans le secteur de la santé.

Steven Lewis note aussi que des initiatives prises par le gouvernement provincial pour persuader les médecins dans les milieux ruraux à rester, comme la bonification de leurs salaires, n’ont pas été fructueuses.

Il estime qu’au lieu de miser seulement sur le recrutement des médecins, il faudrait que le gouvernement provincial mette sur pied des équipes médicales dans les régions rurales.

« Cela aide, car le médecin n’est pas seul. Il y a un équilibre entre le travail et la vie personnelle. Il n’a pas à répondre à des appels médicaux 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pendant de longues périodes. » — Une citation de Steven Lewis,professeur en politique de santé à l'Université Simon Fraser

Steven Lewis est aussi d’avis que le gouvernement provincial doit prendre des conseils auprès des travailleurs de la santé afin de rendre la perspective de travailler dans les régions rurales plus attrayantes.

Avec les informations de Yasmine Ghania