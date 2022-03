Des résidences rénovées pour l’Université de Sudbury

On fait aussi de l’information en format collation.

C’est la compagnie sudburoise Prosperi qui a reçu le contrat d’une valeur de 1,2 million de dollars, qui a comme objectif de rafraîchir le bâtiment construit dans les années 60.

Il est important pour l’Université de Sudbury de garantir un accueil de qualité afin qu’ils et elles se sentent ici chez eux. Les étudiants qui choisiront de vivre dans la résidence sont assurés d’y trouver un cadre de vie confortable et accueillant , indique par communiqué Serge Miville, le recteur et vice-chancelier de l’Université de Sudbury.

Il n’est cependant pas encore déterminé si des étudiants de l’Université de Sudbury logeront dans ces résidences, puisque l’Université n’a pas encore annoncé de date pour le début de ses cours.

Une porte-parole de l’Université de Sudbury indique que les résidences universitaires n’étaient pas seulement réservées aux étudiants de l’Université de Sudbury et que des étudiants d’autres écoles pourraient y habiter.