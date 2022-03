L’industrie culturelle et touristique mauricienne en mode recrutement

Devant le manque criant de main-d'œuvre, mais aussi à l’aube d’une saison estivale synonyme de relance culturelle et touristique, le Musée POP et la Vieille prison, Culture Trois-Rivières et Boréalis sont en mode séduction.

Au Musée POP, une dizaine d’emplois sont à pourvoir. Café, sucreries, rencontres et présentations vidéo ont été préparés pour recevoir jeunes et moins jeunes, vendredi.

« On veut s’assurer de ne pas avoir de bris de service cet été. On l'a vécu l’an passé, mais on a de bons espoirs pour cet été. Notre semaine de relâche a battu des records, nos fin de semaines sont pleines donc je pense que l’été va être bon, mais il faut être capable d’offrir plusieurs disponibilités à nos clients. » — Une citation de Valérie Therrien, directrice générale Musée POP

La réouverture des frontières et l’abandon du test PCR à compter du 1er avril font aussi croire à Valérie Therrien que la saison estivale sera meilleure pour les affaires cette année.

Chez Boréalis, la journée de recrutement est prévue samedi. Pour la conseillère en ressources humaines chez Culture Trois-Rivières, Mélanie Langlois, ce genre d’initiative permet d’aller au-delà du classique curriculum vitae (CV).

Ça nous permet de faire des rencontres humaines, de ressentir une connexion, la passion. Oui, depuis 2 ans on reçoit moins de CV, mais ceux qu’on reçoit sont de bonne qualité. On sent la passion pour la culture et c’est important , explique-t-elle.

Boréalis a aussi une dizaine de postes à combler, dès maintenant. Même si l’initiative d’Événements Attractions Québec est bonne selon Mélanie Langlois, ça demeure une opportunité parmi d’autres. L’entreprise compte aussi participer aux salons de l’emploi à venir dans la région.

Avec les informations de Charles-Antoine Boulanger