Pubnico-Ouest cherche à accueillir des réfugiés ukrainiens

Le conflit en Ukraine dure depuis plus d’un mois et Charlene LeBlanc voulait faire quelque chose pour aider.

Je voulais aller en Pologne pour aider, mais mon mari n'était pas d’accord.

Alors, elle s’est dit qu’elle pouvait faire venir des réfugiés chez elle.

La femme de Pubnico-Ouest a suivi les atrocités de cette guerre dans les médias, mais elle a aussi un ami qui oeuvre comme bénévole auprès des réfugiés en Pologne.

Peter Sobierajski était de passage à Pubnico-Ouest en 2017 pour les célébrations du 150e anniversaire du Canada.

Il est venu rester chez nous pour trois jours et on est restés en contact à travers Facebook.

C’est en regardant sur les médias sociaux qu’elle s’est rendu compte de tout le travail qu’il faisait pour aider.

Elle lui a écrit un message en offrant de son aide et Peter Sobierajski l’a prise au mot.

Charlene LeBlanc s'est mise à réfléchir à un plan pour faire venir des gens dans le besoin. Elle voyait là une manière d’aider les gens d'Ukraine en aidant aussi sa communauté.

Charlene LeBlanc a toujours été très engagée dans sa communauté. La guerre en Ukraine l'a bouleversée et elle voulait faire quelque chose pour aider. Photo : Gracieuseté : Charlene LeBlanc

On est juste une petite communauté, mais on manque de personnes pour faire beaucoup d'ouvrage dans les restaurants, les foyers pour aînés, la boulangerie et les usines à poisson , explique-t-elle.

Mais il fallait d’abord leur offrir un endroit pour vivre.

Je suis venue parler au prêtre et j’ai su que le presbytère était vide.

Ce n’est pas tombé dans l’oreille d’une sourde.

J’ai demandé aux membres du conseil de l’église, ils ont dit qu’il fallait demander à un autre conseil puis à un autre... Peut-être, ils ont demandé à Dieu je ne sais pas, mais la réponse est venue que, oui, on peut remplir le presbytère avec des gens de l’Ukraine , explique Charlene LeBlanc.

Le presbytère de Pubnico-Ouest ne sert plus de résidence pour le prêtre qui sert la communauté et l'Église catholique a accepté d'y accueillir des réfugiés ukrainiens. Photo : Gracieuseté : Charlene LeBlanc

Peter Sobierajski connaît déjà des réfugiés qui souhaitent venir au Canada, et Charlene LeBlanc a vérifié auprès de certaines entreprises de la communauté, et celles-ci souhaitent embaucher des réfugiés ukrainiens.

Elle est en train de finir de ramasser les offres d’emplois disponibles des 27 entreprises de Pubnico-Ouest. Elle s’assure que les offres sont traduites en anglais.

Je n’ai pas le choix, je ne parle pas ukrainien , dit-elle en riant.

Le but est maintenant de trouver et d'interviewer les réfugiés, puis de s'assurer qu'ils veulent s’établir à Pubnico-Ouest et que les emplois offerts les intéressent. Si tout va bien, une demi-douzaine de réfugiés ukrainiens pourraient arriver dans près d'un mois avec un visa de travail leur permettant de rester trois ans.

C’est une première pour Charlene LeBlanc qui avoue que l’aspect légal et toute la paperasse du projet ne sont pas toujours faciles à gérer. Mais elle s’en remet à Peter Sobierajski pour diriger l’opération en Ukraine.

Peter Sobierajski était de passage à Pubnico-Ouest pour les célébrations du 150e anniversaire du Canada en 2017. C’est là qu'il a rencontré Charlene LeBlanc. Photo : Gracieuseté : Charlene LeBlanc

Et déjà après quelques jours de communication, il y a trois personnes en attente qui espèrent trouver un emploi parmi les offres. Pourvoir les six places du presbytère ne risque donc pas d’être difficile.

J’aurais pu demander à la communauté pour en accueillir plus, mais pour le moment je ne sais pas qui va s'occuper d’eux une fois arrivés.

Charlene LeBlanc y est allée d’un appel du cœur avec ce projet et elle ne voulait pas mettre le fardeau de son idée sur le dos des gens de sa communauté. C’est pour ça que, pour l’instant, elle ne veut pas dépasser six personnes.

Le transport coûte et la nourriture coûte, et à ce moment-ci je ne suis pas rendue là.

Mais déjà, alors qu’elle vient à peine de faire part du projet aux entreprises, elle a reçu un appel d’une dame qui lui a offert son aide.

Le monde est généreux, les Acadiens sont généreux , remarque Charlene LeBlanc.