Lancement d’un projet à North Bay pour acheter des gilets de protection pour l’Ukraine

Cindie D'Agostino et Lori Burns, deux femmes du district de Nipissing, près de North Bay, en Ontario, ont créé The Vest Project pour aider à collecter des fonds afin d’acheter des équipements de sécurité défensifs pour les Ukrainiens.

Les citoyens de ce pays d'Europe de l'Est sont confrontés à un conflit majeur avec la Russie voisine.

Cindie D'Agostino et Lori Burns sont derrière The Vest Project, qui vise à envoyer de l'équipement de protection en Ukraine Photo : Radio-Canada / Courtoisie de Lori Burns

« Nous avons des amis ukrainiens dans notre communauté, en Ontario et au Canada, qui ont de la famille en Ukraine qui a été déplacée ou laissée derrière pour défendre leur pays, qui est maintenant dévasté. C'est notre devoir moral d'équiper autant de combattants de la liberté que possible. Les gens ne savent pas quoi faire pour aider. Nous fournissons une plate-forme où les gens peuvent se joindre. » — Une citation de Cindie D'Agostino.

Tous les fonds collectés via The Vest Project iront directement à l'achat d'équipement de protection défensif non létal pour les combattants ukrainiens.

Ces deux entrepreneures ont calculé combien il en coûterait pour acheter les gilets au Canada et les expédier à l'étranger, pour en venir à la conclusion que cela prendrait trop de temps et coûterait trop cher.

Le moyen le plus efficace et le plus rapide pour équiper ces civils, qui ont été poussés dans une situation de guerre ou un rôle militaire, est d'envoyer l'argent là-bas, d'acheter là-bas et de le leur faire parvenir le plus rapidement possible. , affirme Cindie D'Agostino.

Il en coûte entre 1200 et 1300 dollars canadiens pour obtenir un gilet capable de résister à l'impact des balles

Une veste de protection, telle qu'envoyée en Ukraine Photo : Radio-Canada / Courtoisie

Puisque les organisations gouvernementales et non gouvernementales, comme la Croix-Rouge, et Vision Mondiale, se concentrent sur l'aide humanitaire et médicale, elles ont plutôt choisi de concentrer leurs efforts sur l'équipement de protection.

Cette implication découle d’une visite au Canada Meat Group et son président, Oleksandr Zahrebelnyi, dont la famille est à Kiev, en Ukraine.

« C'est tragique de voir des gens devoir faire face à pareille situation et de regarder constamment sur leur téléphone pour savoir ce qui se passe et si tout leur monde est en sécurité. Le temps presse et vous voulez juste leur apporter ce dont ils ont besoin. » — Une citation de Lori Burns

Nous croyons que cette situation nous a confronté toutes deux et nous a appelées en tant que femmes et citoyennes de l’Humanité maintenant, ici, au point où nous en sommes. Nous avons agi, réagi à cette situation précise , ajoute Mme Burns

Le Vest Project dit travailler avec des organisations établies et de confiance en Ukraine, qui ont des lignes d'approvisionnement pour l'équipement.

Une affiche du Vest Project, avec des pièces d'équipement de protection qui peuvent être envoyés. Photo : Radio-Canada / Courtoisie / Lori Burns

Le projet n'est pas enregistré comme un organisme de bienfaisance, qui signifie qu'aucun reçu fiscal ne sera distribué.

Cindie D'Agostino mentionne que son initiative met en place un transfert électronique pour ceux qui souhaitent envoyer de l'argent.

Quant à l’avenir, lorsque la situation en Ukraine sera résolue, elles ne savent pas encore si The Vest Project survivra.