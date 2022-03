COVID-19 : recrudescence des infections au Bas-Saint-Laurent

Cette situation n'est pas étonnante, note le directeur régional de la santé publique, Dr Sylvain Leduc. L'augmentation observée coïncide avec le déconfinement de la province ainsi qu'avec l’arrivée au Bas-Saint-Laurent d’un sous-variant d’Omicron, le BA.2.

Il existe actuellement trois sous-lignées du variant Omicron : BA.1 (responsable de la plus récente vague de contagion), BA.2 et BA.3 (vraisemblablement une combinaison de BA.1 et de BA.2). Le sous-variant BA.2 attire l’attention en ce moment en raison du type de mutations qu'il présente. En effet, il semble se répandre très rapidement et être en train de supplanter BA.1.

Cette souche a pour particularité d’être encore plus contagieuse que le variant Omicron. Avec le nombre d’allègements qu’on a permis le 12 mars dernier, l’augmentation du nombre de contacts entre les gens et l’apparition de ce variant-là, ça fait une recrudescence des cas qu’on observe un peu partout au Québec, mais surtout dans certaines régions, comme la nôtre , explique le Dr Leduc.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), le virus touche à l'heure actuelle 441,7 personnes par 100 000 habitants dans la région. Le Bas-Saint-Laurent demeure donc l’une des régions avec le plus haut taux de positivité.

Le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, Dr Sylvain Leduc (archives) Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Le directeur régional de la santé publique insiste : la situation n’est pas préoccupante, mais il faut néanmoins demeurer alerte.

Au cours de la semaine, soit du samedi 19 mars au vendredi 25 mars, le Bas-Saint-Laurent a enregistré 506 nouveaux cas de COVID-19 par tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR . Ce nombre était de 457 la semaine précédente et de 365 lors de la première semaine du mois de mars 2022. Ces données ont été compilées par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS).

Ce n’est cependant que la pointe de l’iceberg, croit Dr Sylvain Leduc. Il rappelle que les tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR sont réservés à une clientèle restreinte et qu'on estime le nombre réel de nouvelles infections à environ trois fois plus.

Les hospitalisations demeurent sur un plateau

Cette hausse des infections ne se reflète toujours pas par des hospitalisations plus nombreuses. Depuis le début du mois de mars, le nombre de personnes hospitalisées simultanément varie de 16 à 24.

Rappelons que les hôpitaux de la région peuvent accueillir 40 patients en zone chaude et 4 patients aux soins intensifs.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Au cours de la semaine, trois patients ayant contracté la COVID-19 sont décédés. Le Bas-Saint-Laurent compte donc un total de 113 décès depuis le début de la pandémie.

Une 4e dose pour les plus vulnérables

À compter du 29 mars, il sera possible pour les personnes vulnérables de prendre rendez-vous pour obtenir une dose additionnelle d’un vaccin, comme recommandé par le Comité d’immunisation du Québec.

« Même si on ne voit pas une diminution de l’efficacité du vaccin, on anticipe que pour une meilleure protection, il y a des gens qui vont pouvoir en bénéficier. » — Une citation de Dr Sylvain Leduc, directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent

Cette dose de rappel s’adresse aux personnes de 80 ans et plus ainsi qu’à celles de 12 ans et plus qui sont immunodéprimées.

Les personnes de 80 ans et plus pourront prendre rendez-vous à compter du 29 mars pour recevoir une quatrième dose d'un vaccin contre la COVID-19 (archives). Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Les aînés qui vivent en Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD ou en résidence privée recevront quant à eux cette quatrième dose lors de cliniques mobiles de vaccination qui auront lieu entre le 4 et le 25 avril. Ainsi, 13 Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD et 150 résidences privées pour aînés (RPA) seront visités, ce qui permettra d'aller à la rencontre de 6000 résidents.