Une remise de 110 $ pour aider les conducteurs face à la hausse du prix de l’essence

Pour alléger le fardeau financier, qui est à la hausse en raison du prix de l'essence, la province va offrir une remise unique de 110 $ aux conducteurs de la Colombie-Britannique et de 165 $ aux entreprises.

On fait aussi de l’information en format collation.

Le prix de l’essence a grimpé en Colombie-Britannique à la suite de l’invasion de l’Ukraine par les forces russes, pour atteindre dans certaines régions près de 2 $ le litre. Une situation difficile pour bon nombre de Britanno-Colombiens et le gouvernement provincial dit en être conscient.

Quand on va faire le plein, on a parfois l'impression que c'est un peu un braquage , déplore le premier ministre John Horgan.

Nous sommes convaincus que ces contributions uniques de 110 $ aux particuliers et de 165 $ aux entreprises sont opportunes pour aider à réduire la pression sur les portefeuilles en ce qui concerne le prix de l'essence , ajoute-t-il.

Les clients éligibles de la Société d'assurance automobile de la Colombie-Britannique (ICBC) commenceront à recevoir leur remise à partir de mai.

Cette remise, qui s'élève à plus de 395 millions de dollars au total, est possible grâce à un surplus du revenu net de l'ICBC pour l'exercice financier se terminant le 31 mars. Le revenu restant sera réinvesti dans les réserves de capital de l'ICBC afin que les tarifs restent abordables à long terme, selon la province.

Aider les Britanno-Colombiens en région rurale

Nous croyons que c'est la meilleure façon de relever les défis dans les régions où il n'y a pas d'accès au transport en commun , estime John Horgan, qui souligne parler entre autres des automobilistes vivant dans les régions à l'extérieur du Lower Mainland et dans la majeure partie de l'intérieur du nord de la Colombie-Britannique.

Nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'occasion de profiter d'un système de transport en commun comme nous en avons dans nos régions métropolitaines. Nous avons donc estimé que c'était la meilleure façon de protéger ces conducteurs et ceux qui subissent des pressions inflationnistes en raison de la guerre de Vladimir Poutine en Europe.

La plupart des clients particuliers de l’ICBC recevront un rabais unique de 110 $, les entreprises recevront quant à elles un montant unique de 165 $. Deux montants distincts qui s'expliquent, selon le ministre de la Sécurité publique, par l’utilisation plus fréquente des véhicules commerciaux, ce qui engendre donc plus de dépenses.

Le montant de 165 $ a été obtenu sur cette base comme une façon de s'assurer que tout le monde est traité équitablement, mais aussi en reconnaissant du point de vue des véhicules commerciaux qu'ils ont des coûts d'exploitation plus élevés , explique Mike Farnworth.

D’autres annonces de ce type pourraient avoir lieu dans le futur

La province indique qu'elle pourrait faire d’autres annonces de ce type à l'avenir puisque nous ne savons pas quelles seront les conséquences de la guerre en Ukraine, sur l'économie mondiale et sur le marché mondial .

Nous surveillons les pressions inflationnistes, pas seulement à la pompe, mais dans toute l'économie. Nous sommes toujours prêts à intervenir si le besoin s'en fait sentir , dit John Horgan. Nous avons d'autres outils à notre disposition que nous examinons pour d'autres interventions au fur et à mesure que le printemps se déroule, à l'approche de l'été .

Mike Farnworth a également donné quelques précisions concernant un rapport en cours de préparation par la Commission des services publics de la Colombie-Britannique. Un rapport qui contiendra des recommandations sur la façon de gérer ou de traiter autrement les prix de l'essence.

Le contenu et la date de publication du rapport ne sont pas encore déterminés, mais le ministre de la Sécurité publique soutient qu’il va permettre à la commission des services publics d'examiner ces augmentations et de déterminer pourquoi le prix a augmenté, comment il a diminué et comment il diminuera au fil du temps .

Cela permet aux clients, aux Britanno-Colombiens, d'avoir la certitude qu'il n'y a pas d'escroquerie. Chaque fois qu'il y a une hausse des prix, on s'attend immédiatement à ce qu'il y ait une escroquerie. Certains disent que c'est une question de taxes. Les taxes sont restées les mêmes. Le prix de la marchandise augmente.