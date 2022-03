L’inflation excède les prévisions à court terme de la Banque du Canada

Dans un discours en vidéoconférence destiné à la Banque fédérale de réserve de San Francisco, la sous-gouverneure de la banque centrale Sharon Kozicki a indiqué que l'inflation à court terme devrait être plus forte que l'institution ne l'avait prévu en janvier, en raison de la hausse des prix du pétrole et d'autres matières premières.

La généralisation des pressions sur les prix est une préoccupation majeure pour nous : environ deux tiers des composantes de l'indice des prix à la consommation affichent désormais une inflation supérieure à 3 % , a expliqué Mme Kozicki dans le texte préparé de son discours.

« Une inflation qui demeure élevée accroît le risque que les attentes d'inflation à plus long terme se mettent à augmenter. » — Une citation de Sharon Kozicki, sous-gouverneure de la Banque du Canada

La prochaine annonce de la banque centrale sur son taux d'intérêt directeur est prévue pour le 13 avril. Elle profitera de cette annonce pour faire une mise à jour de ses prévisions économiques trimestrielles.

Mme Kozicki a précisé s'attendre à ce que la cadence et l'ampleur des hausses de taux de taux à venir et le plan de la banque pour réduire la taille de son portefeuille d'obligations du gouvernement du Canada soient des éléments clés des délibérations de la banque centrale.

La Banque du Canada a haussé son taux directeur d'un quart de point de pourcentage plus tôt en mars, pour le porter à 0,50 %, afin de lutter contre l'inflation. D'autres hausses de taux seront requises pour ramener l'inflation, qui est à un sommet de trois décennies, sous contrôle.

Dans son rapport sur la politique monétaire de janvier, la Banque du Canada prévoyait une inflation annuelle de 5,1 % au premier trimestre de 2022, et une moyenne de près de 5 % pour le premier semestre.

Selon Statistique Canada, l'inflation annuelle a atteint 5,7 % en février, après s'être établie à 5,1 % en janvier.

Dans son discours, Mme Kozicki a observé que la pandémie avait eu un impact inégal sur les ménages, précisant que les travailleurs à faible salaire, en particulier les femmes et les jeunes, étaient les plus durement touchés.

Et maintenant, les personnes à faible revenu sont également particulièrement touchées par l'inflation.