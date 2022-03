Le Manitoba injecte 2 M $ pour un Pavillon de guérison à Thompson

On fait aussi de l’information en format collation.

Le ministre de la Justice Kelvin Goertzen a expliqué en conférence de presse vendredi qu’il s’agira d’une première initiative du genre au Manitoba.

M. Goertzen indique que cette nouvelle ressource visera à fournir davantage de services judiciaires dans le Nord, à réduire le taux de récidive et à diminuer l’utilisation des cellules de la Gendarmerie royale du Canada à Thompson pour les jeunes non violents détenus en vertu de la Loi sur la détention des personnes en état d’ébriété.

Ce projet sera transformateur pour les jeunes impliqués dans le Pavillon de la guérison, mais aussi pour notre compréhension sur la façon de réduire la récidive et de s’assurer que les jeunes restent hors du système de justice , a souligné le ministre dans son allocution.

Le projet s’effectue en collaboration avec l’organisme autochtone Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO).

M. Gortzen précise que la première phase du projet consiste à offrir des services correctionnels en milieu ouvert, près du domicile des jeunes du Nord.

Les deuxième et troisième phases prévoient des ressources en matière de santé mentale et de toxicomanie, une offre de soutien à l’emploi et à la formation professionnelle ainsi que des initiatives de justice communautaire.

Le grand chef de Manitoba Keewatinowi Okimakanak MKO , Garison Settee, salue cette annonce gouvernementale basée sur la prise en compte des savoirs autochtones. Il y voit une initiative de plus vers la réconciliation.

Nos jeunes auront la chance d’avoir des interventions et des ressources menées par les Premières Nations, basées sur notre langue, notre culture et nos traditions , indique-t-il.

M. Settee ajoute que ça ne sert les intérêts de personne d’incarcérer les jeunes et qu’ils ont besoin de programmes ainsi que de ressources pour les aider à surmonter les traumatismes causés par les pensionnats pour les Autochtones ou encore par la rafle des années soixante.

Il réagissait ainsi à la fermeture prochaine du Centre correctionnel Agassiz, réservé aux jeunes, situé à Portage la Prairie.

La mairesse de Thompson Collen Smook fait valoir qu’il ne s’agit pas de la première initiative de justice réparatrice à voir le jour dans sa ville.

Elle rappelle que la population de sa ville est composée de 50 % d’Autochtones.