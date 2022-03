Ghyslain Raza, le « Star Wars Kid », sort de son silence dans un documentaire

En 2003, une séquence mettant en vedette un jeune adolescent québécois, Ghyslain Raza, surnommé Star Wars Kid, est devenue la première vidéo virale de l’histoire d’Internet. Le documentaire Dans l’ombre du Star Wars Kid s'intéresse à l’intimidation qu’il a vécue à l’époque et au regard que Ghyslain Raza, aujourd’hui âgé de 34 ans, porte sur cette ombre numérique qui continue de le suivre près de 20 ans plus tard.

Ghyslain Raza avait 15 ans quand il s’est filmé en train de lâcher son fou. La vidéo, rendue publique par des élèves de son école, a été téléchargée des millions de fois, exposant notamment l’adolescent à des moqueries.

C’est la volonté du scénariste et réalisateur Mathieu Fournier d’aller dans la réflexion qui a convaincu Ghyslain Raza de participer au documentaire.

Je n’aurais pas été intéressé à faire quelque chose de simplement biographique ou même de larmoyant et sensationnaliste , a-t-il expliqué vendredi au micro de Patrick Masbourian à Tout un matin.

Du moment qu’on utilisait l’histoire comme un potentiel d’utilité sociale, c’était ultimement le souhait le plus grand que je pouvais avoir , ajoute le jeune homme.

D’ailleurs, en réalisant ce documentaire Mathieu Fournier voulait ’utiliser l’histoire de Ghyslain Raza pour parler de ce qui se passe de nos jours. On avait l’opportunité de reprendre le contrôle de l’histoire, de donner à Ghyslain [Raza] la possibilité de rencontrer des gens et de sortir de cette ombre numérique qui a pris la place depuis si longtemps.

Une histoire très actuelle

Même si son histoire peut paraître très actuelle avec la présence d’Internet dans nos vies, Ghyslain Raza soutient que son histoire est unique.

Toutefois, le cyberharcèlement et la diffusion d’images sans consentement dont il a été victime restent bien présents, car la jeunesse est très active sur les réseaux sociaux. Ces problématiques sont, à la limite, plus insidieuses. Ces histoires n’attirent pas l’attention des médias, elles vont se passer sous la couverture, et c’est ça le danger , affirme Ghyslain Raza.

Ghyslain Raza est considéré comme étant le patient zéro de la viralité selon plusieurs personnes qui interviennent dans le documentaire. Le réalisateur Mathieu Fournier a notamment été intéressé par le phénomène culturel que cette histoire est devenue à l’époque. Ce n’est pas la seule vidéo virale qu’il y a eu, mais en matière de phénomène, ça a marqué l’époque. Ce qui est encore plus impressionnant et important, c’est la perte de contrôle de l’image.

Une vidéo totalement sortie de son contexte

La naissance de cette vidéo était assez banale au départ. Ghyslain Raza raconte qu’il aidait un autre étudiant pour un gala méritas. Il voulait faire une parodie des films populaires à l’époque et m’avait demandé de l’aider pour les effets spéciaux des fameux sabres laser , explique-t-il.

Puisqu’il y avait un problème avec le logiciel, Ghyslain Raza a décidé de se filmer à plusieurs reprises pour créer un effet spécial. Une fois devant la caméra pour cette ultime prise, j’ai relâché la frustration et la tension. Ça fait une prise que l’on dira burlesque et c’est la vidéo que vous connaissez maintenant.

Évidemment, l’adolescent de l’époque n’avait aucune intention de diffuser cette vidéo. Des camarades ont trouvé la cassette VHS, l’ont numérisée et l’ont diffusée sans son consentement.

« Ça a donc donné cette vidéo, qui sans contexte, peut donner lieu à toutes sortes d’interprétations. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé. » — Une citation de Ghyslain Raza

L’un des avocats de la famille Raza souligne que le nombre de visionnements de la vidéo et de requêtes avec les mots Star Wars Kid sur les moteurs de recherche étaient énormes. Ça dépassait celles sur Pamela Anderson ou le pape, les noms les plus recherchés à l’époque. Au début, c’est un fait divers, mais en 24 heures, ça ne l’était plus , raconte François Vigeant dans le documentaire.

À partir de ce moment, la vie de Ghyslain Raza est devenue un enfer. À l’école, la situation était devenue infernale. La direction n’offrait aucun support. J’étais même rendu le problème à leurs yeux. Éventuellement, on m’a dit que je n’étais pas le bienvenu pour revenir l’année suivante.

Outre le harcèlement que Ghyslain Raza a subi sur Internet, l’attention médiatique était forte. Certains médias étaient même rendus sur le terrain chez nous. C’était lourd à porter , précise-t-il.

Heureusement, le réalisateur du documentaire pense que les médias ne réagiraient pas de la même manière de nos jours. C’est particulier de se rendre compte que la première chose qu’on dit c’est que ce jeune de 15 ans devrait donc en rire, plutôt que de le voir d’une façon dramatique , dit Mathieu Fournier.

Devenu une légende?

Presque 20 ans plus tard, dans les commentaires sous la vidéo toujours présente sur le web, les gens disent que Ghyslain Raza est une légende. Comment voit-il ça? C’est certain qu’il y a un contraste assez particulier. Pour certaines personnes cette histoire a pris un sens bien différent de ce que j’avais à vivre à l’époque. Si des gens peuvent utiliser ça et en tirer quelque chose de positif, tant mieux.

Dans le documentaire, Ghyslain Raza parle avec des jeunes de l’âge qu’il avait à l’époque, qui disent qu’Internet est essentiel à leur vie. Qu’en pense-t-il? C’est saisissant. Ça met en relief les risques de dérapage. Je n’ai pas un discours négatif, je pense qu’il peut y avoir des avantages, mais les risques ne doivent pas être occultés et on doit en parler.

Mathieu Fournier ajoute que les jeunes utilisent leur téléphone intelligent comme leurs parents. Mais les jeunes ont montré une grande sensibilité et curiosité à l’histoire de Ghyslain. L’utilisation de mots comme consentement m’a surpris. Il y a peut-être une part d’éducation qui a été bien faite.

La résilience, pour s’en sortir

D’ailleurs, la résilience de Ghyslain Raza a impressionné les jeunes qui ont participé au documentaire.

Comment a-t-il fait pour résister à la tempête? Au fond, je ne le sais peut-être même pas. Mais lorsque j’ai vraiment senti l’adversité se dresser à l’horizon, j’ai senti une forme de résilience prendre racine en moi. Quand on pouvait voir les commentaires les plus mesquins m’encourageant au suicide, je me disais qu’au contraire, j’allais rester ici , soutient Ghyslain Raza.

Pour lui, la priorité a été d’avoir une vie aussi normale que possible, malgré un personnage qui avait été créé malgré lui.

« Je dis souvent que je ne suis pas le Star Wars Kid, moi c’est Ghyslain. C’est un personnage qui m’est associé, mais ce n’est pas moi. » — Une citation de Ghyslain Raza

Dans le documentaire, on le voit même aller à la rencontre des personnes qui ont partagé la vidéo, notamment le blogueur américain Andy Baio. Si elles se sont excusées, elles ne lui ont pas demandé pardon. En ce qui me concerne, je peux ne pas avoir de rancune, mais le pardon c’est quelque chose qu’on accorde à quelqu’un. S’il n’y a pas de demande, le pardon reste en suspens , conclut le jeune homme.

Le film sera présenté sur les ondes de Télé-Québec le 30 mars à 20 h et sur le site Internet de l’Office national du film à partir du 31 mars.