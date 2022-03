Irving propose une nouvelle centrale pour sa papetière de Saint-Jean

Trois ans et demi après avoir reconnu qu'elle a déversé ses effluents dans le fleuve Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, l’entreprise Irving Pulp and Paper a présenté son projet de nouvelle centrale de traitement des eaux usées de sa papetière.

L’entreprise faisant partie du groupe Irving avait dû s’engager à construire cette nouvelle centrale lorsqu’elle s’est entendue avec la Couronne après sa mise en accusation.

La multinationale affirme qu’elle va dépenser 150 millions de dollars pour son projet de construction. Elle suggère aussi un système qui lui permettra de réduire de moitié la quantité d’eau qu’elle puise dans le bassin du lac Spruce, selon Renée Morais, directrice des affaires environnementales chez J. D. Irving.

Selon Brent McGovern, le commissaire des services publics à la Ville de Saint-Jean, la papetière d’Irving utilise à elle seule le double de la quantité d’eau employée par toute la population de la municipalité. En 2020, elle consommait 101 millions de litres d’eau, comparativement aux 46,5 millions que totalise la consommation de tous les autres résidents et entreprises de Saint-Jean.

Amende de 3,5 M$

En octobre 2018, Irving Pulp and Paper Limited avait plaidé coupable de trois accusations déposées en vertu de la loi fédérale sur les pêches. Elle était accusée d’avoir déversé ses eaux usées dans le fleuve Saint-Jean pendant deux ans, de juin 2014 à août 2016.

En cour provinciale, la Couronne indiquait alors que 56 espèces de poisson vivaient dans le bassin versant du fleuve Saint-Jean, dont 28 faisant l'objet de pêche commerciale, autochtone et récréative.

Même si aucune preuve de mortalités de poissons n’a été découverte, la Couronne soulignait dans des documents déposés en cour que les effluents de l’usine étaient d’une létalité aiguë et causaient une dégradation graduelle des cours d’eau.

Un mois plus tard, Irving Pulp and Paper était condamnée à payer une amende 3,5 millions de dollars. Le tiers avait été versé à l’Institut canadien des rivières (de l’Université du Nouveau-Brunswick) après que Radio-Canada/Canadian Broadcasting Corporation CBC eut dévoilé que James Irving contrôlait un groupe  (Nouvelle fenêtre) de conservation du saumon sauvage à qui une partie de l'amende devait initialement être payée.

En plaidant coupable, la société Irving avait obtenu l’abandon de 12 autres chefs d’accusation. L’une des conditions imposées par l’entente entre la Couronne et les avocats de l’entreprise était que cette dernière s’engage à bâtir une nouvelle centrale de traitement de ses effluents.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La papetière d'Irving Pulp and Paper, à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, le 23 mars 2022. Photo : CBC / Roger Cosman

Dans le cadre des consultations publiques qui accompagnent l’évaluation environnementale du projet par le gouvernement provincial, la multinationale avait convié la population à prendre connaissance de ses plans et à poser des questions à ses dirigeants et à des ingénieurs, mercredi dernier à l’église unie St. Mark's.

La société Irving dit qu’elle va planter des arbres pour embellir les environs du chantier et minimiser la pollution sonore pendant les travaux.

L’embauche de 120 travailleurs de la construction sera nécessaire aux travaux, et la majorité sera composée de gens de métier de la région , affirme Mark Fitzpatrick, du département d’ingénierie de J. D. Irving.

Approbation de la province

Le projet de construction de la nouvelle centrale ne pourra se concrétiser sans l’autorisation du ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Nouveau-Brunswick, Gary Crossman.

Mark Mosher, vice-président de la division pâtes et papiers de J. D. Irving, affirme que, si l’entreprise reçoit le feu vert d’ici 90 jours, elle pourra commencer la construction dès cet été et avoir une centrale fonctionnelle en 2024.

En plus de la lourde amende écopée en 2018, Irving Pulp and Paper a été condamnée trois autres fois pour avoir contrevenu à la loi fédérale sur les pêches, en 1999, 2009 et 2010, en plus de recevoir en 2011 et 2012 des avertissements du ministère fédéral de l’Environnement.