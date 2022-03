COVID-19 : 10 hospitalisations à Ottawa, 8 en Outaouais et 6 dans l’est ontarien

On fait aussi de l’information en format collation.

Sur son site internet, Santé publique Ottawa (SPO) fait état de 165 cas supplémentaires de COVID-19. La veille, on en rapportait 164. C’est encore très élevé par rapport aux données recueillies en début de semaine.

On constate également qu’il y a 10 personnes à l’hôpital en raison du coronavirus, c’est une de plus que jeudi et un citoyen se trouve aux soins intensifs.

Toujours selon les données de Santé publique Ottawa SPO , on compte 924 cas actifs au sein de la population.

Depuis le début de la pandémie, 65 394 personnes ont contracté le virus et 760 en sont morts.

Dans la capitale nationale, 19 éclosions sont actives.

Dans l’est de l’Ontario, on rapporte un décès supplémentaire, portant à 211 le bilan des morts. Le Bureau de santé de l’est de l’Ontario fait aussi état de six hospitalisations.

Pour l’ensemble de la province, la hausse des hospitalisations que l’on a constatée dans les derniers jours se poursuit. Malgré tout, le premier ministre Doug Ford a indiqué qu’il allait garder le cap quant à son plan de réouverture, qui prévoit l’abandon du masque dans les écoles et les lieux publics.

Une hospitalisation de moins en Outaouais

En Outaouais, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) rapporte 55 infections supplémentaires. Aucun décès n’est survenu depuis la veille.

Un citoyen hospitalisé pour la COVID-19 s’est rétabli, on ne compte désormais que huit patients dans les différents hôpitaux de la région en raison de la COVID-19.

Dans les deux années qu’a duré la pandémie, 36 109 résidents de l’Outaouais ont contracté le virus et 291 en sont décédés.