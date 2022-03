Le gouvernement Trudeau verse 2 milliards en tranferts en santé aux provinces

Le gouvernement fédéral veut aider les provinces à faire face aux listes d'attente et au retard pris pendant la pandémie. Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, a annoncé vendredi le versement de 2 milliards de dollars en transferts à cette fin.

Ces délais n'ont pas seulement un impact sur la santé des gens à court et à long terme; ils ont un impact aussi sur le stress des familles et de leurs proches [ainsi que sur celui] de notre personnel de la santé qui est au front depuis presque deux ans , a-t-il déclaré vendredi en ouverture d'un point de presse à l'Université d'Ottawa.

Accompagné des ministres Carolyn Bennett (Santé mentale et Dépendances) et Kamal Khera (Aînés), M. Duclos a précisé que cette enveloppe supplémentaire sera versée comme un paiement unique en vertu des transferts fédéraux en santé aux provinces et territoires.

Le transfert sera effectué en fonction de la population de chaque province, sans condition.

Cette enveloppe de 2 milliards de dollars découle directement du projet de loi C-17  (Nouvelle fenêtre) déposé vendredi par la vice-première ministre Chrystia Freeland à la Chambre des communes.

Sommes allouées par province : Alberta : 232,3 M$

Colombie-Britannique : 272,4 M$

Île-du-Prince-Édouard : 8,6 M$

Manitoba : 72,4 M$

Nouveau-Brunswick : 41,2 M$

Nouvelle-Écosse : 51,8 M$

Nunavut : 2,1 M$

Ontario : 775,5 M$

Québec : 450,0 M$

Saskatchewan : 61,8 M$

Terre-Neuve-et-Labrador : 2,2 M$

Territoires du Nord-Ouest : 2,4 M$

Yukon : 2,2 M$

Le ministre Duclos a par ailleurs présenté vendredi ce qu'il a appelé sa vision de l'avenir de la collaboration fédéral-provincial en matière de soins de santé , citant en exemple les ententes bilatérales conclues dans les dernières années en matière de garde d'enfants et de logement.

Le gouvernement Trudeau, a-t-il expliqué, a établi les priorités suivantes : la diminution des listes attentes; l'accès à la médecine familiale; les soins aux aînés, y compris les soins à domicile offerts à ceux-ci; la santé mentale et la lutte contre la toxicomanie; ainsi que la numérisation des dossiers et la télémédecine.

Un premier pas , selon Québec

Dans une déclaration transmise à Radio-Canada, le cabinet de la ministre québécoise des Relations canadiennes, Sonia LeBel, a affirmé que l'annonce de vendredi représentait un premier pas temporaire concernant la contribution financière du gouvernement fédéral dans les soins de santé .

Notre demande demeure une augmentation récurrente et sans condition des transferts canadiens en santé , a-t-il poursuivi, soulignant qu'il s'agissait d'une demande unanime de l'Assemblée nationale et de l'ensemble des premiers ministres .

Le Québec a l’expertise pour s’occuper de son réseau de la santé, a insisté le cabinet, précisant que le gouvernement Legault entendait poursuivre [ses] discussions avec le fédéral .

Plus de détails suivront.