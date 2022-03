Des centaines d’étudiants marchent pour le climat à Sherbrooke

On fait aussi de l’information en format collation.

Le rassemblement orchestré par la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social (CEVES) s'est mis en marche à 13 h en direction de l'hôtel de ville de Sherbrooke.

De nombreuses personnes, dont des enfants, ont joint la manifestation. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

Des actions concrètes réclamées

La porte-parole du Coalition étudiante pour un virage environnemental et social CEVES , Mathilde Robitaille-Lefebvre, explique que le mouvement demande à Ottawa et Québec d'agir rapidement pour diminuer les émissions de CO2.

À quelques mois d'une nouvelle élection provinciale, c'est important de dénoncer l'inaction du gouvernement. On exige des actions immédiates et concrètes. On demande la fin du financement des énergies fossiles, des mesures d'accessibilité au transport en commun , souligne-t-elle.

Environ 400 personnes ont participé à la manifestation à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

Le Coalition étudiante pour un virage environnemental et social CEVES réclame également des mesures pour favoriser le transport actif et la mise en place d'un programme d'éducation à l'écologie

Le mouvement souhaite que ces mesures soient inscrites dans une loi climatique qui viserait à limiter les émissions de GES de 50 % d'ici 2030 et l'atteinte de la carboneutralité en 2050, en conformité avec les recommandations du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC .