Le comité de sécurité publique de la MRC Abitibi fixe ses priorités

Ces priorités pour la prochaine année adoptées mercredi s’appuient sur les demandes des élus municipaux du territoire. Elles seront appliquées par les agents du poste de la Sûreté du Québec de la MRC Abitibi, qui sont représentés sur le comité de sécurité publique, et feront l’objet d’indicateurs de performance.

Il y avait quatre priorités qui étaient un peu floues, qui avaient plusieurs indicateurs de performance. Ça ne parlait pas beaucoup aux policiers sur le terrain. Là, on y va vraiment dans le concret. On veut que les parrains se déplacent dans les milieux ruraux. On veut aussi s’assurer qu’on va continuer de faire la lutte contre les stupéfiants, c’est une priorité des élus. Et on veut mettre l’emphase sur les passages piétonniers , explique le préfet de la MRC Abitibi, Sébastien D’Astous.

Sébastien D'Astous, préfet de la MRC Abitibi et maire d’Amos Photo : Radio-Canada / Vincent Rességuier

Si toutes les priorités sont égales, Sébastien D’Astous estime qu’une attention particulière doit être portée à la sécurité des passages pour piétons.

Le monde municipal travaille fort pour s’assurer que le lignage soit conforme, mettre des pancartes et des lumières. On veut changer la culture, que les gens soient plus prudents, oui les piétons, mais surtout les automobilistes, qui doivent s’arrêter aux passages piétonniers , fait-il valoir.

Intervention en milieu scolaire

La MRC Abitibi a aussi reçu la confirmation de la Sûreté du Québec qu’une ressource sera de nouveau dédiée au programme d’intervention en milieu scolaire. Celle-ci se partagera les territoires des MRC Abitibi et Abitibi-Ouest ainsi que le secteur de Matagami.