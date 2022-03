Le 28 mars 2017 décédait, à 95 ans, Janine Sutto, véritable monument de la culture québécoise. Surnommée affectueusement « Notre Dame du théâtre » par son grand ami Gilles Latulipe, Janine Sutto a joué en carrière plus de 200 rôles. Nos archives témoignent de quelques moments marquants dans le parcours de cette inconditionnelle des planches qui nous a quittés au lendemain de la Journée mondiale du théâtre.

On fait aussi de l’information en format collation.

Après être arrivée de Paris en 1930 à l’âge de 9 ans, Janine Sutto amorce sa carrière durant l’adolescence. Durant plus de 50 ans, elle foulera les planches de tous les théâtres québécois pour y jouer les auteurs classiques : Molière, Shakespeare, Montherlant, Feydeau, Pirandello… Mais aussi des auteurs québécois comme Michel Tremblay et Marcel Dubé…

Janine Sutto, Jean Pierre Masson et Gabriel Gascon dans la pièce « Le médecin malgré lui », 27 janvier 1957 Photo : Radio-Canada / André Le Coz

Le 1er décembre 1960, les téléspectateurs de Radio-Canada peuvent apprécier son talent dans le télé-théâtre Bilan de Marcel Dubé présenté aux Beaux dimanches.

Bilan, 1er décembre 1960

Notre extrait montre une scène de ménage entre Margot (Janine Sutto) et William (Jean Duceppe) au sujet de leur fille. La réalisation est de Paul Blouin.

Elle rejouera la pièce en 1968 en compagnie cette fois de Bertrand Gagnon qui lui donnera la réplique dans une mise en scène d’Albert Millaire au Théâtre Port-Royal de la Place des Arts.

Le 4 mars 1968, la comédienne participe à la toute première lecture publique des Belles-Sœurs de Michel Tremblay au Théâtre des Apprentis-Sorciers. Elle y incarne Lisette de Courval.

Notre extrait nous la montre à l’émission Aujourd’hui. Elle est entourée des comédiennes Denise Proulx, Denise Filiatrault, Hélène Loiselle et Luce Guilbeault.

Aujourd’hui, 7 mars 1968

Quand Janine Sutto travaillait sur un rôle, elle s’investissait complètement dans la compréhension de la pièce et de la psychologie de son personnage.

En 1984, elle tient la vedette dans la pièce Harold et Maude présentée au Théâtre Denise Pelletier.

Harold et Maude est tirée du scénario du film de Colin Higgins réalisé par Hal Ashby et sorti en 1971. Dans une adaptation de Jean-Claude Carrière et une mise en scène de Jean-Luc Bastien, avec Serge Denoncourt dans le rôle d’Harold, la pièce est présentée pour la première fois le 16 octobre 1984 au Théâtre Denise Pelletier.

Au jour le jour 1er novembre 1984

Le 1er novembre 1984, en entrevue à l’émission Au jour le jour, Janine Sutto discute avec l’animatrice Dominique Lajeunesse du sens de la pièce et du rôle de Maude, femme épicurienne et libre de 82 ans. Pour la comédienne, l’intrigue est davantage axée sur une transmission de l’amour de la vie que sur une idylle entre une vieille dame et un jeune homme.

Au théâtre, Janine Sutto signera également des mises en scène. À l’émission Au jour le jour du 5 avril 1983, les animateurs Normand Harvey et Ghislaine Paradis discutent de la pièce Dis-moi le si j’dérange.

En entrevue sur le plateau, l’auteur Janette Bertrand, la comédienne Juliette Huot et la metteuse en scène Janine Sutto discutent de cette histoire qui met en scène une femme âgée et son besoin de communiquer pour rompre sa solitude.

Au jour le jour, le 5 avril 1983

Plus de quarante ans après la première lecture publique des Belles-Sœurs, Janine Sutto interprète Olivine Dubuc, dans une adaptation musicale de la pièce. Un spectacle qui sera acclamé au Québec en 2010 ainsi qu’au Théâtre du Rond-Point, à Paris, deux ans plus tard.

Téléjournal, 9 mars 2012

Le 9 mars 2012 au Téléjournal, la journaliste Alexandra Szacka couvre la première parisienne. Janine Sutto est alors âgée de 91 ans.

Elle intervient, émue, à la fin du reportage pour dire qu’elle est heureuse de terminer sa carrière au théâtre dans cette Ville Lumière qui l’a vu naître.