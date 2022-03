Risque d’inondations printanières : les prochains mois seront déterminants au Manitoba

L’analyse réalisée par le Centre de prévisions hydrologiques conclut que le risque d’inondation est modéré à majeur dans une grande partie du Manitoba. Cependant, ce risque est considéré comme élevé dans le sud de la province.

Le ministre de l'Infrastructure du Manitoba, Doyle Piwnuik, a souligné que les Manitobains avaient traversé le troisième hiver le plus difficile de l’histoire de la province en matière de précipitations de neige.

Beaucoup craignent que ces grandes quantités de neige provoquent des inondations.

Le directeur du Centre de prévisions hydrologiques, Fisaha Unduche, souligne que les niveaux d’eau devraient rester inférieurs aux digues de protection contre les inondations.

Il a tenu à nuancer cette affirmation en expliquant que le Manitoba pouvait passer à côté d'inondations importantes si Dame Nature continue de collaborer favorablement .

« Ces prochains mois restent critiques et déterminants. » — Une citation de Fisaha Unduche, directeur du centre de prévisions hydrologiques

Il ajoute que d’ici la fin du mois de mai, il ne faut pas que les précipitations excèdent un volume de 80 millimètres dans la province. Les températures doivent rester stables pour permettre une lente fonte des glaces.

La province se prépare au pire

Le sous-ministre adjoint de la gestion des urgences au Manitoba, Johanu Botha, assure travailler avec les autorités locales, fédérales et tous les partenaires de gestion des urgences pour réduire l'impact de potentielles inondations.

Il mentionne que les plans d’évacuation en cas d’inondation étaient déjà prêts. De plus, plusieurs voies en direction du nord sur la route 75 ont été surélevées jusqu’à 1,2 mètre.

Plusieurs investissements ont été faits dans la réparation des digues et des stations de pompage à des endroits clés , assure-t-il.

La province a également installé neuf nouvelles jauges en temps réel pour surveiller les niveaux d'eau dans les réservoirs du sud du Manitoba et installera quatre jauges supplémentaires en 2022.

Johanu Botha déclare que cela fait plusieurs années maintenant que la province surveille les risques d’inondations et nous pouvons profiter de cette expérience .

Endroits à surveiller

Le rapport du Centre de prévisions hydrologiques soulève plusieurs facteurs qui peuvent expliquer un risque élevé d’inondation : les précipitations hivernales, la fonte de la neige et l’humidité des sols au moment du gel.

Il conclut que les précipitations hivernales font que la rivière Rouge et ses affluents, dont les rivières Roseau, Rat et Pembina, présentent un risque élevé d'inondation modérée à majeure.

En raison de l'humidité du sol et des précipitations hivernales, il y a un risque élevé à modéré d'inondation dans la rivière Assiniboine et ses affluents, y compris dans le bassin de la rivière Souris, dans la région de l'Est et des lacs Whiteshell.

Le risque d'inondation printanière est faible pour les régions d'Interlake et du nord du Manitoba.

Le rapport indique que la plupart des Grands Lacs sont sous les niveaux normaux pour cette période de l'année.