Un nouveau décès lié à la COVID-19 signalé dans la région

On fait aussi de l’information en format collation.

Le nombre de décès reliés au virus enregistrés depuis le début de la pandémie se situe désormais à 59.

L'Institut national de santé publique du Québec INSPQ indique que 13 hospitalisations sont en cours sur le territoire. Un des patients est actuellement aux soins intensifs.

La situation s'améliore tout de même en ce qui a trait aux personnes hospitalisées. Depuis jeudi, trois d'entre elles ont obtenu leur congé de l'hôpital.

À l'échelle provinciale, les autorités sanitaires québécoises ont annoncé, vendredi, un total de 1048 hospitalisations en lien avec la COVID-19, soit 14 de moins que la veille. Douze décès sont également à déplorer au Québec.

Le nombre de cas actifs augmente

Selon les données rendues publiques par l'Institut national de santé publique du Québec INSPQ , on compte 760 cas actifs dans la région. Les Municipalité régionale de comté MRC du Rocher-Percé et des Îles-de-la-Madeleine sont parmi les plus touchées par la transmission du virus.

Dans le secteur Rocher-Percé, le taux de cas actifs est évalué à 1496,8 par 100 000 habitants. Sur l’archipel, ce taux s’élève à 1498,7.

Un CHSLD de plus frappé par une éclosion

Une nouvelle éclosion est en cours entre les murs du Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD Monseigneur-Ross de Gaspé. Selon l'Institut national de santé publique du Québec INSPQ , 58 % des résidents sont atteints de la COVID-19.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie précise que l'éclosion est limitée à une seule unité du Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD . Le personnel de cette unité dispense les soins aux résidents avec un équipement de protection individuel.

À la Villa Pabos de Chandler, le virus a désormais infecté 50 % des résidents. Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS confirme que l'éclosion affecte seulement les personnes demeurant sur l'un des étages de l'établissement.

Au Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD Plaisance des Îles, le taux de résidents qui ont contracté la COVID-19 est de 75 %, avec 49 cas actifs.

Selon l'Institut national de santé publique du Québec INSPQ , l'établissement de détention de New Carlisle est également aux prises avec une éclosion de COVID-19. Vingt cas positifs ont été comptabilisés parmi les 68 personnes qui y sont détenues.

Avec les informations de Sylvie Aubut