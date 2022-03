Québec investit 57,5 millions pour continuer à aider le milieu culturel

L’appui financier du gouvernement au milieu de la culture ne s’arrêtera pas avec la reprise des activités. La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a annoncé des investissements supplémentaires de 57,5 millions de dollars.

La mesure de soutien à la diffusion de spectacles québécois et le programme de maintien des capacités de production dans le secteur audiovisuel se poursuivront jusqu’en mars 2023.

Ces mesures pourront être modulées selon les besoins et les règlements appliqués sur les plateaux de tournage et dans les salles de spectacle. Elles répondent aux demandes du milieu culturel, qui subit encore les conséquences de la pandémie de COVID-19.

Grâce à la reconduction de ces deux mesures attendues par le milieu culturel, nous offrons la flexibilité et la prévisibilité demandées par le secteur, afin qu’il se relève des conséquences de la COVID-19 et brille encore plus fort , a indiqué par communiqué Nathalie Roy.

Du montant annoncé, 25 millions de dollars seront remis à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) pour le prolongement du programme de maintien des capacités de production audiovisuelle. Ce programme, qui assume les coûts supplémentaires engendrés par la mise en place des mesures sanitaires sur les plateaux de tournage, a notamment permis aux séries et aux films québécois de continuer à tourner durant la pandémie.

La reconduction de la mesure permettant le maintien des capacités de production en assumant une partie des coûts engendrés par l’application rigoureuse des mesures sanitaires demeure essentielle et elle permet de répondre aux besoins immédiats des entreprises de production , a souligné la directrice générale de l'Association québécoise de la production médiatique (AQPM), Hélène Messier.

Un coup de pouce pour les arts de la scène

La somme restante de 32,5 millions de dollars permettra de reconduire le programme d’aide temporaire à la représentation des spectacles de musique et de variétés de la SODEC ainsi que la mesure particulière à la diffusion de spectacles québécois du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ).

Nous sommes contents d'apprendre qu'il y aura une suite à la mesure d'aide à la diffusion de spectacle, puisque les impacts de la pandémie et les défis qu'ils entraînent ne sont pas terminés , a réagi la directrice générale du Conseil québécois du théâtre (CQT), Catherine Voyer-Léger.

Par contre, nous devrons attendre d'avoir plus de détails de la part du CALQ. On nous dit que la méthode de calcul sera ajustée, mais nous n'en savons pas plus pour l'instant , ajoute-t-elle.

Les mesures d’aide doivent effectivement être revues afin de soutenir efficacement le milieu, puisque les salles de spectacle ont pu recommencer à accueillir des spectateurs et spectatrices au maximum de leur capacité. La mesure d’aide à la billetterie avait été instaurée alors que le nombre de places avait été limité dans les salles pour assurer une distanciation physique entre les membres du public.

Le secteur des arts de la scène n’a toutefois toujours pas retrouvé son niveau d’achalandage prépandémie et l’appui financier servira de filet de sécurité pour assurer une stabilité, et aussi pour encourager les diffuseurs à faire de la place pour la relève et les productions audacieuses.

Le président de la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec, Luc Fortin, a réagi positivement à cette annonce. Ces mesures de soutien permettront à une plus grande variété de diffuseurs de mieux affronter le risque associé à la présentation de spectacles de la relève ou de niche, souligne-t-il. Les artistes de ce secteur peinent encore à se remettre de cette période très éprouvante.

Ces mesures s’inscrivent dans le budget présenté mardi par le ministre des Finances, Éric Girard, qui avait annoncé 257,9 millions de dollars prévus sur cinq ans pour le milieu culturel. Un plan plus détaillé devrait être dévoilé dans les prochaines semaines.