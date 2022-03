Vaccin contre la COVID-19 : la demande ralentit au Nouveau-Brunswick

Seulement 51 % des Néo-Brunswickois admissibles ont reçu leur troisième dose de vaccin contre la COVID-19, selon les plus récentes données de la santé publique. À titre de comparaison, ce taux était de 63,4 % en Nouvelle-Écosse, mercredi.

La ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, Dorothy Shephard, a dit croire, mercredi, que la baisse de la demande n’est pas causée par le fait que la province n’impose plus de mesures sanitaires. Elle soupçonne qu’un certain laisser-aller est plutôt en cause.

Dorothy Shephard a rappelé que son gouvernement a toujours dit que la vaccination est le meilleur moyen de prévenir la forme grave de la COVID-19, ainsi que les hospitalisations et les décès liés à cette maladie.

Elle a ajouté que la demande diminue considérablement, en particulier chez les gens âgés de moins de 50 ans, et qu’il faut les encourager à demander leurs doses de rappel.

Il est plus utile que jamais de se faire vacciner, selon les pharmaciens

La demande a commencé à diminuer au début de l’année, mais les pharmacies accueillent encore quotidiennement quelques centaines de personnes qui veulent se faire vacciner, indique le directeur général de l’Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick, Jake Reid.

Jake Reid dit entendre parler d’une fatigue du public quant à la vaccination et la pandémie. Les gens pensent peut-être qu’il n’est plus nécessaire de se faire vacciner, selon lui.

Selon la santé publique, seulement 59,2 % des enfants admissibles âgés de 5 à 11 ans ont reçu leur première dose de vaccin anti-COVID-19, et seulement 38 % ont reçu leur deuxième dose.

L’Association des pharmaciens souhaite voir ces taux augmenter. La vaccination est plus utile que jamais tandis que les mesures de prévention de la contagion ne sont plus en vigueur, explique M. Reid.

Il dit qu’on peut voir une hausse du nombre de cas dans la population, que plus de gens vont à l’hôpital pour cette raison et que malheureusement plus de gens en meurent.