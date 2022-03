La victoire des Marchands de Shippagan ravive la flamme pour le hockey senior

En décrochant la victoire lors des quatre matchs de la série éliminatoire, les Marchands ont remporté le championnat de la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur, une première pour l’équipe depuis 1990.

Les Marchands de Shippagan-les-Îles ont remporté les quatre matchs de la série éliminatoire contre les Maraudeurs de Dalhousie. Photo : Facebook/Ligue de Hockey Senior Acadie-Chaleur - Stephane Cormier

Le maire de Shippagan, Kassim Doumbia, est ravi qu’une foule si nombreuse soit venue encourager les joueurs.

Plein à craquer. Les jeunes sont présents, donc c’est un beau legs également à la jeunesse pour voir ce qu’il est possible de faire quand on joue ensemble pis qu’on y croit , dit le maire.

Serge Haché, directeur-gérant des Marchands de Shippagan-les-Îles Photo : Radio-Canada

Serge Haché, directeur-gérant de l'équipe, croit que l’engouement pour le hockey sénior reprend vie dans la région, après des années en dents de scie tant sur la glace qu’au guichet.

On a fait un changement, comme vous savez, au niveau du nom de l'équipe cette année. On a ajouté Shippagan-les-îles. On a plusieurs joueurs qui viennent des îles Lamèque et Miscou. Je pense que ça a créé un sentiment d’appartenance plus fort dans la grande région de Shippagan , explique Serge Haché, qui fait partie de la formation qui a remporté le championnat en 1990.

Charles Albert remet le trophée du meilleur joueur des séries éliminatoires à Guillaume Chiasson des Marchands de Shippagan-les-Îles. Photo : Facebook/Ligue de Hockey Senior Acadie-Chaleur - Stephane Cormier

Le gardien de but de l’équipe, Guillaume Chiasson, a été nommé joueur par excellence de la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur. Il était très satisfait de la performance de l’équipe.

C’est de quoi que ça fait longtemps que je n'ai pas vécu depuis longtemps pis ça fait du bien. C’est la chimie entre nous autres. On est soudés ensemble. Vraiment une belle atmosphère dans la chambre pis ça nous amène loin , lance-t-il.

Samuel Paquet, capitaine de l’équipe des Marchands de Shippagan-les-Îles Photo : Stephane Cormier

Le vétéran Samuel Paquet, capitaine de l’équipe, a déclaré avant le match qu’il pensait prendre sa retraite, à 43 ans.

Mon but à tout le temps été de gagner des championnats parce dans le fond c’est ça que c’est un but d’équipe. Puis j’en avais deux à mon répertoire si tu veux. Il m’en a tout le temps manqué un et que c'était celui de représenter ma ville dans le fond , a-t-il lancé avant de gagner son pari, jeudi soir.

D'après un reportage de Mario Mercier