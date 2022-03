Dépenses publicitaires : Marchand n’a pas acheté sa mairie

Des documents obtenus en vertu de la Loi sur l’accès à l’information révèlent les dépenses de chaque parti municipal durant la campagne de l’automne dernier, à l’exception de l’Alliance citoyenne de Québec.

Le parti ayant le plus dépensé et qui disposait du plus grand fonds électoral est Équipe Marie-Josée Savard - devenu Québec d'abord en 2022. C’est aussi le parti qui a le plus investi en publicités en prévision du scrutin.

La formation du maire Marchand, Québec forte et fière, est le second parti à avoir le plus dépensé en publicité.

À noter, tous les partis ont dépensé plus de 50 000 $ en publicités, mais Équipe Marie-Josée-Savard a investi plus du double avec 107 108,71 $.

Québec 21 détenait le deuxième plus grand fond électoral des partis en lice, avec 188 324,53 $. Le parti, qui était alors dirigé par Jean-François Gosselin, est celui en tête de palmarès pour les dépenses en lien avec des biens et services. On parle d’une somme de 118 741,13 $.

Marie-Josée Savard a brigué la mairie de Québec en novembre dernier. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

États financiers des cinq partis politiques dans la course à l'élection municipale de l'automne 2021 Équipe Marie-Josée Savard

Fonds électoral : 225 000 $

Dépenses en publicité : 107 108,71 $

Total des dépenses : 218 632,09 $ Québec 21

Fonds électoral : 188 324,53 $

Dépenses en publicité : 52 597,98 $

Total des dépenses : 174 912,32 $ Québec forte et fière

Fonds électoral : 144 666,81 $

Dépenses en publicité : 86 840,15 $

Total des dépenses : 130 405,53 $ Transition Québec

Fonds électoral : 103 000 $

Dépenses en publicité : 57 806,53 $

Totale des dépenses : 99 647,21 $ Démocratie Québec

Fonds électoral : 62 886,66 $

Dépenses en publicité : 53 815,01 $

Total des dépenses : 62 409,16 $ Alliance citoyenne de Québec

Non-disponible

Avec les informations de Louise Boisvert