Poutine compare les sanctions contre l’industrie culturelle russe aux autodafés nazis

La dernière fois, ce sont les nazis en Allemagne, il y a près de 90 ans, qui ont mené une telle campagne de destruction d'une culture indésirable. On se souvient bien des images des livres brûlés sur les places publiques , a déclaré Vladimir Poutine lors d'une rencontre avec des personnalités de la culture.

On efface des affiches de concerts de Tchaïkovski, Chostakovitch, Rachmaninov. On interdit les écrivains russes et leurs livres , s’est indigné le chef de l’État russe, qui multiplie les comparaisons entre l'Allemagne nazie et l'Occident depuis le début de sa tentative d’invasion de l’Ukraine, le 24 février dernier.

Depuis l'entrée en action des 190 000 soldats qu’elle massait à la frontière ukrainienne, la Russie doit composer avec une vague de sanctions et de mesures punitives des alliés de l’Ukraine, dont l’annulation de presque tous les spectacles russes sur leurs scènes et l’exclusion de comédiens, musiciens et artistes russes de nombreuses productions.

Relents hitlériens

Plus tôt, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a poursuivi dans la même veine que son patron en déclarant que les dirigeants européens tiennent un discours aux relents hitlériens contre la Russie.

On nous a déclaré une véritable guerre hybride totale. Ce terme [guerre totale] qu'utilisait l'Allemagne hitlérienne est désormais prononcé par beaucoup de politiciens européens lorsqu'ils expliquent ce qu'ils veulent faire de la Russie , s’est indigné vendredi Sergueï Lavrov, lors d'une réunion avec des représentants d'une fondation diplomatique russe.

Pour le chef de la diplomatie russe, les gouvernements européens ne cachent pas leurs objectifs : détruire, casser, anéantir, étouffer l'économie et la Russie dans son ensemble .

Officiellement, Moscou affirme être intervenu en Ukraine pour dénazifier le pays, une rhétorique utilisée à maintes reprises par le président russe Vladimir Poutine, qui évoquait récemment le blitzkrieg économique des Occidentaux ou encore les pogroms antisémites pour qualifier les sanctions internationales contre son pays.

Rappelons que, depuis qu’elle s’est lancée dans l’invasion de l’Ukraine, la Russie essuie de la part de l’Occident et de ses alliés une volée de sanctions économiques et politiques sans précédent. L’approvisionnement en marchandises de toutes sortes, le système financier, la chaîne logistique, la monnaie et les transports sont frappés de plein fouet en Russie.

De son côté, l’ex-président russe Dimitri Medvedev estime que l’effet des sanctions internationales contre la Russie est nettement exagéré. Il serait totalement stupide , selon lui, de penser que les sanctions occidentales pourraient avoir une quelconque influence sur les décisions des autorités russes, a-t-il déclaré dans une entrevue accordée à l’agence russe RIA.

Aujourd’hui vice-président du Conseil de sécurité nationale russe, Dimitri Medvedev croit que ces sanctions auront au contraire pour effet de cimenter la société russe plutôt que d’alimenter son mécontentement à l’égard du Kremlin.

En réponse aux sanctions occidentales qui plombent la valeur de sa monnaie nationale, le président Poutine a demandé au premier groupe énergétique russe Gazprom d’exiger le règlement de ses ventes en roubles pour ses exportations de gaz naturel et l'a exhorté à trouver un mécanisme pour y parvenir d’ici quatre jours.

Cette décision a provoqué l'ire des pays européens, qui ont dénoncé une violation des contrats liant Gazprom, ces contrats stipulant que les règlements devaient être effectués soit en dollars américains, soit en euros.

Les négociations de paix font du surplace

Pendant ce temps, les négociations de paix entreprises avec les dirigeants ukrainiens ne vont nulle part, a souligné le négociateur en chef de Moscou.

Les positions convergent sur les points secondaires. Mais sur les principales [questions] politiques, nous faisons du surplace , a déclaré Vladimir Medinski, cité par les agences de presse russes.

L'Ukraine, de son côté, a demandé vendredi à l'Union européenne de fermer complètement ses frontières avec la Russie et le Bélarus, pays allié de Moscou.