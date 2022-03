Apple plancherait sur un service d’abonnement matériel pour l’iPhone

Le géant californien a multiplié les formules d’abonnement ces dernières années. On a notamment pu voir l’arrivée d’Apple Music, d'Apple TV Plus, d'Apple News Plus, d'iCloud, d'Apple Arcade et d'Apple Fitness, des services avec paiement mensuel, pour la plupart regroupés sous le forfait Apple One.

Apple Care offre aussi depuis 2015 un programme de mise à niveau de l’iPhone, qui permet de combiner la garantie étendue à un nouvel iPhone, payable sur 24 mois, avec la possibilité de changer l’appareil pour un modèle plus récent après 12 mois.

Tous ces abonnements et frais sont toutefois à gérer séparément. Apple chercherait donc une façon de les regrouper.

Un abonnement mensuel

Selon Bloomberg, qui a parlé avec des personnes proches du dossier, la formule prendrait la forme d’un paiement mensuel auquel les internautes pourraient souscrire à l’achat d’un appareil sur le site du géant. Le programme comprendrait une option pour passer à un nouvel appareil (iPhone, iPad, Apple Watch ou autres) à son lancement, et pourrait aussi inclure la possibilité de regrouper les services AppleCare ou Apple One.

[Le programme] pourrait aider Apple à générer davantage de revenus et permettre aux consommateurs et consommatrices de dépenser des milliers de dollars pour de nouveaux appareils , souligne dans son reportage l’agence Bloomberg, qui précise que l’entreprise travaille depuis des mois sur cet abonnement.

On peut donc comprendre qu’il s’agirait d’une forme de location matérielle payée mensuellement, agrémentée d’abonnements à divers services de la marque.

Les adeptes d’Apple pourraient avoir accès à ce programme d'ici la fin de 2022, selon Bloomberg.