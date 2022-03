L’Ontario annonce 29 M$ de plus pour le nouveau campus Civic de l’Hôpital d’Ottawa

Doug Ford a fait cette annonce à l'Hôpital d'Ottawa, en compagnie de la ministre de la Santé Christine Elliott.

Le premier ministre a révélé que son gouvernement injectera 29,1 M$ de plus dans le projet, pour en faire l’un des hôpitaux universitaires et de recherche les plus évolués au pays.

Ce financement additionnel permettra à l’établissement d’accueillir une centaine de lits supplémentaires, pour un total de plus de 300 lits.

C’est essentiel , a affirmé le premier ministre Ford, pour bien desservir la population en pleine croissance dans la région.

Le site du futur campus Civic de l'Hôpital d'Ottawa, au 930 avenue Carling Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

Un campus à la fine pointe de la technologie

Le futur hôpital, qui sera à la fine pointe de la technologie, est un chantier qui s’élève à près de 30 milliards de dollars.

Un centre de réadaptation spécialisé et un centre d'aiguillage seront aménagés sur place, afin de garantir aux patients les soins dont ils ont besoin.

On agrandira le secteur réservé aux soins d’urgence ainsi que le bloc opératoire. En plus des soins primaires et secondaires, on offrira sur place des soins complexes et spécialisés en traumatologie et chirurgie vasculaire.

Des cliniques externes ainsi qu'un espace pour la recherche et la formation sont aussi prévus sur le nouveau campus Civic. Il y aura entre autres un programme de recherche en neurosciences.

Le premier ministre Doug Ford, de passage à Ottawa (archives). Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

L'institution sera dotée de la technologie numérique la plus avancée afin que le personnel médical puisse y offrir les nouveaux traitements et services les plus efficaces.

Les services de santé au nouveau pavillon Civic seront principalement destinés à la clientèle de la région de Champlain et du Nunavut, ce qui représente un bassin de plus de 1,2 million de personnes.

Le futur campus Civic aura une superficie de 2,5 millions de pieds carrés et sera installé sur la rue Carling, près du lac Dow, au pied du canal Rideau.

Les travaux de construction du futur campus Civic doivent commencer en 2024. Les échéanciers seront précisés au fur et à mesure de l'évolution du chantier.

En 2021, le gouvernement provincial évoquait une ouverture pour 2028.