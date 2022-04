Le rêve discret d’un Réseau express vélo à Québec

Le maire Bruno Marchand répète depuis des mois que les transports actifs seront au cœur de sa ville du futur .

Au moment où tous les yeux sont rivés sur le tramway et que des tensions ont fait surface avec la Coalition avenir Québec, son cabinet demeure toutefois discret sur ce que contiendra sa vision vélo 2022-2026, dont le dévoilement prévu la semaine dernière a été repoussé à plus tard ce printemps.

Après plusieurs relances, le cabinet a finalement montré une carte de son jeu au sujet d'un éventuel Réseau express vélo pour Québec. C'est dans nos ambitions, oui , a laissé tomber l'attaché de presse du maire Thomas Gaudreault. Des présentations demeurent à faire par la Ville à notre administration.

Le souhait exprimé en campagne électorale, assure-ton, demeure intact. Autre indice des ambitions de la Ville, quelque 53,5 millions de dollars sur cinq ans seront investis dès cette année dans la mobilité active, dont 40 millions proviendront des coffres municipaux. Ces sommes seront notamment consenties pour la création de vélos-boulevards .

L'automne dernier, Québec forte et fière s'est dit favorable non seulement à un Réseau express vélo REV , mais aussi à créer au moins un lien mécanique entre la Haute-Ville et la Basse-Ville dans un premier mandat.

Après avoir misé sur cette carte en campagne électorale, le conseiller municipal Pierre-Luc Lachance, responsable de la mobilité, et le cabinet du maire Bruno Marchand se font avares de commentaires sur le futur des transports actifs. (archives) Photo : Radio-Canada / Louise Boisvert

Grands axes

En coulisses, les espoirs sont grands avec l'arrivée d'une nouvelle administration qui se dit sensible à la réalité des piétons et des cyclistes.

Sans faire de bruit, l'idée d'une version Québec du Réseau express vélo REV apparaît depuis près de deux ans dans des procès-verbaux de certains comités de la Ville.

Le projet est surtout porté avec persistance par la Table de concertation vélo des conseils de quartier de Québec. Son président, Martial Van Neste, s'attend à voir apparaître de grands axes dans les nouveaux plans de développement du réseau cyclable.

Martial Van Neste, président de la Table de concertation vélo des conseils de quartier de Québec Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Sans avoir à porter le nom de Réseau express vélo REV , ces corridors seraient selon lui la base d'un nouveau réseau utilitaire pour la population de la capitale. La Table, poursuit-il, réclame l'aménagement d'au moins deux axes est-ouest et de deux autres nord-sud.

Ce qu'il y a derrière ces grands axes-là, ce sont vraiment des axes protégés, quatre saisons, sécuritaires, continus, directs , dit-il en entrevue à Radio-Canada, soit essentiellement la définition d'un Réseau express vélo REV .

Hautes attentes

Son équipe a fait des propositions à la Ville. Il reste maintenant à savoir ce qui sera retenu, et quel budget y sera associé. Est-ce que tous les axes vont être implantés dans une première mouture? C'est à voir.

Dans son programme, Bruno Marchand disait se baser sur un plan présenté par la Table de concertation, en avril 2021. Il puisait son inspiration d'un mémoire déposé dans le cadre d'une consultation de la Ville sur la vision de la mobilité active.

Martial Van Neste souligne qu'il faudra appliquer un minimum de son contenu, sinon on ne sera pas content .

« C'est sûr que nous, si on ne peut pas voir la mise en place de grands axes, on va être très déçus. » — Une citation de Martial Van Neste, président, Table de concertation vélo des conseils de quartier de Québec

Selon la Table, le réseau cyclable, pour être efficace pour les travailleurs, les étudiants ou les commerçants, a besoin d'un tronçon révisé en Haute-Ville, évitant le tricotage imposé par l'axe actuel de la rue Père-Marquette.

La Basse-Ville devrait elle aussi avoir son axe d'est en ouest, croit-il. Quant aux axes nord-sud, il en faudra un à l'ouest et un autre à l'est, dont un qui connecterait le réseau à la côte de la Pente-Douce.

La côte de la Pente-Douce est depuis longtemps identifiée comme un lien cycliste à développer par la Table de concertation vélo des conseils de quartier de Québec. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

M. Van Neste est optimiste et croit que les cyclistes sont en bonne position pour obtenir des gains, même s'il y a pas mal de contraintes pour mettre tout ça en place .

Il note l'existence d'une nouvelle dynamique de communication avec les élus municipaux. Depuis l'arrivée de l'administration Marchand, la Table, dit-il, a une ligne directe avec le politique , ce qui n'était pas le cas sous le règne de Régis Labeaume.

Aménagements physiques

L'aménagement d'un réseau à l'image du Réseau express vélo REV n'est pas une mince affaire.

Ce qu'on appelle maintenant un Réseau express vélo REV suppose une reconfiguration des axes identifiés, selon Jean-François Rheault, président-directeur général de Vélo Québec. Le but ultime des aménagements, explique-t-il, est d'amener des gens qui ne se sentiraient pas à l'aise de faire du vélo en ville de l'essayer et de l'adopter .

« Le point majeur, c'est qu'il y ait un aménagement physique. » — Une citation de Jean-François Rheault, président-directeur général, Vélo-Québec

Il ne suffit donc pas de mettre quelques lignes de peinture et des bollards au bord de la chaussée.

Il faut offrir à tous les types de cyclistes des infrastructures distinctes, idéalement protégées et séparées des voies de circulation automobile. Il doit y avoir une belle largeur pour permettre la cohabitation de différents types d'usagers, les dépassements et la présence de vélos électriques .

À Québec, le Réseau de transport de la capitale prévoit ajouter 30 stations et 300 vélos à assistance électrique à son réseau àVélo, dès l'ouverture du réseau cyclable, le 1er mai, pour un total de 40 stations et 400 vélos.

Un Réseau express vélo REV implique aussi des phases de feu spécifiques pour tous les différents modes , ajoute M. Rheault.

À Montréal, la rue Saint-Denis a vu son nombre de voies réduit pour faire place à une bande cyclable de deux mètres et demi de largeur de part et d'autre de l'artère. Les espaces de stationnement ont été conservés, mais entre la piste cyclable et la voie carrossable.

Le REV de la rue Saint-Denis maintient les cases de stationnement, mais a amputé l'artère de deux voies de circulation. Photo : Ville de Montréal

Pas anti-voiture

Les aménagements du Réseau express vélo REV à Montréal, qui atteindra 184 kilomètres à terme, ont déjà donné lieu à plusieurs inquiétudes chez les résidents, les commerçants et les automobilistes. La mairesse Valérie Plante a même été mise en demeure pour le projet de voies cyclables sur Saint-Denis.

Jean-François Rheault rétorque qu'il existe une multitude d'aménagements possible, et que ce qui est bon pour Montréal ne le sera pas nécessairement pour Québec.

Sur les voies de circulation, le patron de Vélo-Québec décoche des arguments qu'il a visiblement bien rodés.

C'est contre-intuitif, mais c'est pas parce qu'on donne plus de place à l'auto que ce sera plus fluide en temps, lance-t-il. Si on prend l'exemple de Saint-Denis, même si on a moins de voies de circulation, le trafic [avec le REV] est plus organisé et ça ne cause pas de congestion.

« Ce n'est pas un jeu à somme nulle. Ce n'est pas parce qu'on enlève de l'espace qu'on va nuire à la fluidité. » — Une citation de Jean-François Rheault, président-directeur général, Vélo-Québec

Au contraire, selon M. Rheault, pour qui la statistique la plus importante est le nombre de personnes circulant à l'heure sur une artère. Et à son avis, la combinaison des différents modes sur un même tronçon, en incluant cyclistes, piétons et voitures, on va faire pouvoir se déplacer un plus grand nombre de personnes .