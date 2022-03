L’hôpital SickKids de Toronto reçoit 3 autres enfants ukrainiens atteints de cancer

Les petits patients et leurs familles sont arrivés à Toronto par avion mercredi. Deux autres familles sont arrivées la semaine dernière, portant à cinq le nombre total d’enfants ukrainiens pris en charge par l'hôpital.

L’oncologue pédiatre Sumit Gupta, de l’hôpital pour enfants SickKids de Toronto, a accompagné les trois familles lors de leur vol vers Toronto cette semaine.

Les enfants sont incroyablement résilients. Ils subissent déjà des traumatismes en raison de leur cancer et en ont subi d’autres au cours des dernières semaines. J’ai été frappé par le fait qu’ils agissaient encore comme des enfants. Ils riaient lorsque des choses tombaient durant les turbulences et prenaient un plaisir fou à me battre à des jeux de cartes , raconte-t-il.

Il ajoute que l'hôpital fournira une prise en charge multidisciplinaire aux familles et à leurs enfants avec, entre autres, des travailleurs sociaux et des psychologues.

À lire aussi : Deux enfants ukrainiens arrivent à Toronto pour être traités contre le cancer

À écouter : Des hôpitaux du Canada se préparent à accueillir des enfants ukrainiens malades

Beaucoup des enjeux psychosociaux dus à leur diagnostic de cancer et aux traumatismes qu’ils ont vécus dans les dernières semaines vont sûrement se manifester , dit le médecin.

L’hôpital ne peut pas donner de détails concernant l’état de santé des patients afin de protéger leur vie privée.

Trois enfants ukrainiens atteints de cancer sont arrivés mercredi avec leur famille pour se faire soigner à l'hôpital SickKids de Toronto. Photo : Fournie par l'hôpital SickKids de Toronto

Sumit Gupta indique que les patients sont dirigés vers différents pays et hôpitaux en fonction de leur état de santé. La plupart des patients ukrainiens nécessitant une prise en charge immédiate sont pris en charge par des hôpitaux polonais.

Nos partenaires en Pologne et en Ukraine ont fait un travail fantastique pour assembler et traduire les dossiers médicaux pour s’assurer que les familles arrivent ici avec le plus d'informations possible sur leur historique médical , explique le médecin.

D’autres enfants dans le besoin

Sumit Gupta ajoute que l’hôpital pourrait accueillir davantage d’enfants ukrainiens.

Nous allons voir, dans les prochains jours et les prochaines semaines, quels sont les besoins qui émanent de l’Ukraine , dit-il.

Le transport des enfants vers l’hôpital a été organisé par Aman Lara, un organisme à but non lucratif créé lors de la prise de l’Afghanistan par les talibans cet été pour évacuer des civils du pays.

Quand nous avons vu la situation terrible en Ukraine, nous avons pris la décision d’aider , raconte son directeur général, Brian Macdonald, qui s’est rendu en Pologne cette semaine.

Il affirme que l’organisme, qui fonctionne grâce à des dons, est en train d’organiser d’autres vols grâce pour faire venir davantage de patients pédiatriques vers le Canada.