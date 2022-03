Le Blizzard d’Edmundston se présente en séries et veut causer des surprises

L’équipe a profité des derniers jours pour honorer ses joueurs qu’elle juge les plus méritants.

C'est le cas de l’attaquant Tristan Therrien qui est devenu le premier de l’histoire de la jeune concession à rafler quatre honneurs individuels. Originaire de Prévost au Québec, le joueur de 20 ans est satisfait de sa saison et il a hâte de jouer en séries éliminatoires.

Avec la pandémie, plusieurs n’ont pas connu ça depuis un certain temps. On a hâte. Comme bien des équipes, nous avons eu des hauts et des bas. Il y a aussi eu des blessures. C’est dans ces périodes qu’on apprend le plus sur nous, on apprend de nos erreurs. On va utiliser ça à notre avantage dans les séries , affirme Tristan Therrien.

Le Blizzard affrontera les Western Capitals de Summerside qui sont au troisième rang au classement canadien. Tristan Therrien demeure optimiste.

On sait qu’on peut les battre. On a eu de bons matchs contre eux cette année. On arrive là dans un rôle de négligé, sans trop de pression , dit-il.

Les quatre équipes de la division nord qui accèdent aux séries éliminatoires sont connues depuis plusieurs semaines. Toutes ces équipes sont bonnes et il n’y aura pas de séries faciles, peu importe l’adversaire. On accepte ce défi dès le départ , reconnaît Tristan Therrien, qui a terminé la saison 2021-2022 avec 20 buts et 29 passes en 34 parties.

Le Blizzard jouera ses deux premiers matchs de la demi-finale de la section nord à l'Île-du-Prince-Édouard samedi et dimanche face aux Western Capitals de Summerside.