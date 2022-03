Le projet de construction d’un nouveau pont à l’île d’Orléans « ne présente pas d’enjeu majeur », conclut le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), qui estime toutefois qu'il faudra apporter des bonifications pour en limiter les répercussions, notamment sur les milieux humides et hydriques.

Cet organisme public a publié vendredi son rapport d’enquête et de consultation ciblée sur ce projet d’infrastructure.

Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement BAPE s’est plus particulièrement intéressé aux répercussions du nouveau point sur la conservation des milieux humides et hydriques, sur la protection des habitats fauniques ainsi que sur l’intégration du pont au patrimoine paysager et bâti de l’île d’Orléans.

Résultats de l'analyse

À la suite de son analyse, qui tient compte des trois cibles indiquées dans la lettre mandatant le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement BAPE pour tenir une consultation ciblée ainsi que des préoccupations et des propositions exprimées par les participants, la commission d’enquête estime que le projet de construction du nouveau pont de l’Île d’Orléans ne présente pas d’enjeu majeur , peut-on lire dans le rapport.

Le BAPE souligne que le pont actuel de l'île d'Orléans ne satisfait pas aux normes routières d'aujourd'hui et qu'il serait vulnérable à un séisme majeur (archives). Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

L’organisme ajoute être arrivé à cette conclusion en tenant compte des mesures d’atténuation et de compensation proposées [...] et des exigences prévues par les ministères ayant participé à la consultation ciblée .

Améliorations nécessaires

Les auteurs du rapport notent cependant que des améliorations gagneraient à être apportées au projet, entre autres pour limiter les modifications permanentes et temporaires de l’habitat du poisson ainsi que des milieux humides et hydriques.

Pour y arriver, le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement BAPE invite le ministère des Transports (MTQ), instigateur du projet, à solliciter la participation d’organismes régionaux qui œuvrent dans le domaine de l’environnement et de la protection du fleuve Saint-Laurent pour déterminer les meilleures avenues de compensation.

La commission d'enquête du BAPE a tenu à la mi-décembre deux séances publiques de consultation sur le projet de construction du nouveau pont de l'île d'Orléans (archives). Photo : Radio-Canada / Frédéric Vigeant

Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement BAPE suggère entre autres au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques d’évaluer les avantages inhérents à la connectivité hydraulique que propose d’aménager le ministère des Transports du Québec MTQ en guise de moyen de compensation entre la rive nord du Saint-Laurent et l’étang de la Côte, situé à proximité.

Cette avenue viserait notamment à créer de nouvelles aires d’alevinage et de développement pour les juvéniles d’espèces présentes dans ce secteur du fleuve comme le bar rayé , précise-t-on dans le rapport.

D'autres informations suivront.