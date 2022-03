Le signalement des crimes haineux a bondi à travers la Nouvelle-Écosse en 2020

On fait aussi de l’information en format collation.

Statistique Canada a publié la semaine dernière de nouvelles données sur les crimes haineux déclarés par la police à travers le pays pour 2020. En Nouvelle-Écosse, les taux de crimes haineux par 100 000 habitants ont augmenté de 70 %, la plus forte hausse au Canada.

En 2020, 55 crimes haineux ont été rapportés aux autorités, contre 32 pour chacune des deux années précédentes. 41 de ses crimes étaient motivés par la race ou l'origine ethnique. Les autres par la religion, l'orientation sexuelle ou d'autres raisons.

Je suis inquiet, mais pas très surpris , avoue Timothy Bryan, professeur adjoint de sociologie au campus de Mississauga de l'Université de Toronto. Il examine les crimes haineux, les interventions policières et le racisme.

Timothy Bryan est professeur adjoint au Département de sociologie du campus de Mississauga de l'Université de Toronto. Son travail examine les crimes haineux, les interventions de la police, le racisme et les expériences des Noirs canadiens. Photo : Radio-Canada

Le rapport de Statistique Canada définit un crime haineux comme une infraction pénale contre une personne ou un bien motivée par la haine, fondée sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l'âge, un handicap mental ou physique, l'orientation sexuelle ou l'identité ou l'expression de genre , ou tout autre facteur similaire .

Il existe également quatre infractions liées à la propagande haineuse et aux crimes haineux dans le Code criminel, et les juges peuvent imposer des peines plus sévères pour les infractions criminelles, comme les voies de fait, motivées par les préjugés ou la haine.

Sur les 41 crimes haineux impliquant la race en Nouvelle-Écosse, Statistique Canada précise que 13 visaient des Noirs tandis que 9 incidents impliquait une autre origine ethnique. Ce groupe comprenait des crimes ciblant plus d'une race ou groupe ethnique, ou une personne qui n'était pas d'origine noire, blanche, asiatique ou autochtone.

Tout au long de l'histoire de la Nouvelle-Écosse, il y a eu des problèmes et des préoccupations profondément ancrés concernant diverses formes de racisme, en particulier le racisme anti-noir et anti-autochtone, soutient le professeur Bryan, qui a vécu à Halifax et qui a enseigné à l'Université Dalhousie.

Les chiffres fournissent une réalité concrète qui ne peut pas être niée, ajoute-t-il. Ce qui à son avis est précieux pour les groupes marginalisés qui ne sont pas toujours crus lorsqu'ils racontent leur expérience.

Ces chiffres nous donnent l'occasion, je pense, d'avoir une conversation que certains aimeraient peut-être éviter , dit-il.

Le rapport mentionne six crimes haineux rapportés en 2020 contre des gens d’Asie du Sud-Est, du Sud, des Arabes ou des Asiatiques occidentaux .

Il y a aussi cinq crimes haineux ciblant des Blancs et quatre contre des Autochtones. Dans les quatre autres cas, la race n'était pas précisée.

À Halifax seulement, il y a eu 16 crimes haineux de dénoncés en 2020 contre 8 l'année précédente. La majeur parti motivé par la race ou la religion.

Le rapport de Statistique Canada a noté que 2020 a été une période de mouvements sociaux au Canada et dans le monde en réponse aux injustices et aux inconduites policières impliquant des Noirs et d'autres groupes.

Il y a eu 2 669 incidents signalés à l'échelle nationale, en hausse de 37 % par rapport à 2019, soit le plus grand nombre enregistré depuis que des données comparables sont devenues disponibles en 2009.

Alors que le Canada a rapporté 663 incidents motivés par la haine contre la population noire en 2020, le nombre le plus élevé jamais enregistré, le rapport note que les Noirs sont historiquement restés parmi les groupes les plus ciblés suivis des juifs.

Un homme nettoie un graffiti antisémite peint sur la porte du centre de prières juif The Glebe Minyan à Ottawa en 2016. Statistique Canada rapporte une augmentation de 36 % des crimes haineux en Ontario entre 2016 et 2019. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

La Nouvelle-Écosse a suivi une tendance similaire : après les Noirs et les autres groupes ethniques, les Juifs ont été les plus ciblés, au cœur de sept incidents en 2020. Aucun autre crime haineux contre des groupes religieux n'a été signalé à la police cette année-là.

Comme toute forme de statistiques sur la criminalité, Timothy Bryan se demande si les chiffres plus élevés reflètent plus d’incidents ou s'ils mettent en lumière une réalité qui était là depuis le début.

Il est remarquable de constater une sorte de tendance persistante, même en Nouvelle-Écosse, de certaines formes de discrimination, de violence dirigée contre des communautés qui remonte à des décennies , dit le professeur adjoint en sociologie.

L'année 2020 a également apporté la pandémie de COVID-19 et une hostilité plus ouverte à ceux d'origine asiatique de l'Est et du Sud-Est. Les données ont montré un bond national majeur de 301 %, jusqu'à 269 incidents contre 67 l'année précédente.

En Nouvelle-Écosse, six crimes haineux ciblant des personnes d'Asie du Sud-Est, d'Asie du Sud, d'Arabe ou d'Asie occidentale ont été signalés.

Christine Qin Yang est originaire de Chine et vit à Halifax depuis 10 ans. Elle n'est pas surprise de voir ces chiffres puisqu'elle a elle-même fait l'objet de commentaires anti-asiatiques.

Christine Qin Yang dit qu'elle a vu un changement dans les commentaires et les incidents anti-asiatiques à Halifax au cours des dernières années. Photo : Radio-Canada

Elle raconte que des étudiants internationaux lui ont aussi parlé du harcèlement verbal qu'ils ont subi à Halifax dans l’autobus,à l’épicerie ou en marchant dans la rue. Elle ajoute que beaucoup de ces gens ne rapportent pas ces crimes parce qu’ils ne veulent pas causer de problèmes .

Les incidents non violents représentent la majorité soit 57 % de tous les crimes haineux au Canada rapporté en 2020. Mais Christine Qin Yang dit que ces types de crimes et de harcèlement verbal sont tout aussi percutants qu'un coup physique.

Ces commentaires peuvent changer la façon dont les gens se déplacent dans leur propre ville et perturber leur sécurité mentale , explique-t-elle.

À une époque où la Nouvelle-Écosse s'efforce d'augmenter l'immigration et d'accueillir de nouveaux Canadiens pour résoudre les problèmes de main-d'œuvre, Christine Qin Yang croit qu'il est important de devenir une communauté plus accueillante .

Mettre fin aux préjugés

Les gens devraient aussi parler des blagues racistes ou des commentaires qu'ils entendent de la part de leurs amis et de leur famille, soutient le professeur Timothy Bryan. Il dit que ce genre de blagues peuvent trop facilement se transformer en d'autres comportements haineux.

Il dit que les chiffres montrent bien que les crimes haineux sont plus courants dans notre société qu’on voudrait le croire . À son avis, ça prendrait une réponse plus substantielle à tous les niveaux, mais surtout du côté du gouvernement et de la police.

Les gouvernements doivent investir dans des programmes qui non seulement assurent la sécurité des personnes marginalisées, dit Timothy Bryan, mais qui offrent aussi aux diverses communautés des opportunités de se rencontrer pour établir des liens et dissiper les mythes qui sont souvent à l'origine de ces incidents.

Il rappelle qu’il est essentiel de ne pas perdre de vue les vraies personnes derrière ces chiffres.

Ces chiffres sont des familles , dit-il.

Que ce soit un ou 100, que ce soit une augmentation de 50 % ou une diminution de 2 %, vous savez, s'il y a une personne qui se fait traiter comme ça, c'est une personne de trop.

La police d'Halifax crée une unité des crimes haineux

Le porte-parole de la police régionale d'Halifax, l’agent John MacLeod dit qu’il prend les incidents motivés par la haine envers un groupe spécifique très au sérieux. Il ajoute qu'ils avaient commencé une formation supplémentaire pour créer une nouvelle unité des crimes haineux.

Il encourage aussi les victimes de ces crimes haineux à le signaler à la police pour une enquête.

Même si l'enquête ne révèle pas d'actes criminels c’est important de le rapporter ,dit-il.

Le porte-parole du Bureau des initiatives d'équité et de lutte contre le racisme de la province, Chad Lucas, soutient que les données de 2020 reflètent ce qu'ils ont entendu des membres des communautés marginalisées.

Un comité multipartite a travaillé sur une législation qui sera bientôt présentée pour lutter contre le racisme, la haine et les inégalités en Nouvelle-Écosse.