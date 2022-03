Scott Moe entame samedi son voyage économique en Europe

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe entame samedi une tournée européenne de six jours qui le conduira au Royaume-Uni et en Allemagne, indique un communiqué de la province. Lors de son voyage européen, M. Moe discutera du potentiel économique de la Saskatchewan avec ses interlocuteurs.

On fait aussi de l’information en format collation.

La délégation de Scott Moe se rendra d'abord à Londres au Royaume-Uni.

Ensuite, le premier ministre est attendu à Francfort en Allemagne où un certain nombre de réunions sont prévues avec le gouvernement, le milieu industriel et des investisseurs du milieu des affaires, précise le communiqué

La mission du premier ministre en Europe est destinée au renforcement des relations commerciales de la Saskatchewan et à la création de débouchés pour les exportateurs de la province.

M. Moe veut aussi souligner le rôle essentiel que la Saskatchewan peut jouer en matière de sécurité alimentaire et énergétique à un moment où les chaînes d’approvisionnement continuent d’être perturbées en Europe.

La mission vantera surtout les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, des mines et de l’énergie durable de la province à travers des rencontres avec des acteurs britanniques.

Les entreprises du Royaume-Uni sont d’importants acheteurs de nos produits agroalimentaires et, en tant que grande puissance agricole mondiale, la Saskatchewan continuera de fournir au Royaume-Uni, maintenant et à l’avenir, des produits agricoles et des ingrédients alimentaires de grande qualité produits de façon durable , indique le communiqué.

« Le Royaume-Uni est un partenaire commercial important et précieux pour la Saskatchewan, et nous nous réjouissons à l’idée de développer davantage cette relation économique déjà solide. » — Une citation de Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan

La mission souhaite aussi mettre en valeur le potentiel et l’attractivité de la province en matière d’investissement pour les entreprises du Royaume-Uni, et plus largement pour toute l’Europe.

Le gouvernement de Scott Moe rappelle également l'importance de sa province en matière d’investissements pétroliers et gaziers au Canada.

Par ailleurs, Scott Moe inaugurera officiellement le nouveau Bureau du commerce et de l’investissement de la Saskatchewan à Londres, censé jouer un rôle crucial dans la stratégie commerciale de la province en Europe.

Il assistera également à la signature d’une entente de partenariat universitaire entre Polytechnique Saskatchewan et Global University Systems Canada, afin de faire progresser les possibilités d’éducation postsecondaire entre la Saskatchewan et le Royaume-Uni.

La tournée européenne de Scott Moe prend fin le 1er avril.