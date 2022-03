Une grève générale illimitée s’amorce chez Molson, sur la Rive-Sud

Prés de 420 travailleurs syndiqués de l'usine de brassage Molson-Coors de la Rive-Sud ont entamé vendredi une grève générale illimitée pour protester contre la faible évolution de leurs salaires et les mises à pied annoncées par leur employeur.

Selon les travailleurs, l'offre salariale proposée par leur patron est nettement insuffisante par rapport à l'inflation qui sévit au Canada et au Québec.

Les travailleurs sont mécontents de la situation qui existe dans l’entreprise, a fait savoir le président de la Section locale 1999 des Teamsters, Michel Héroux.

Dimanche 20 mars, les syndiquées ont voté à 99 % pour un mandat de grève.

« Pour dire les choses franchement, les enjeux de négociation sont tellement nombreux que l'employeur aurait intérêt à revoir sa stratégie […], il doit traiter ses salariés avec respect. » — Une citation de Michel Héroux, président de la Section locale 1999 des Teamsters

Même son de coche chez Éric Picotte, président syndical local chez Molson-Coors, qui estime que depuis la fusion de Molson avec Coors en 2005, les conditions de travail se dégradent et la situation empire davantage.

Bref, l'approche familiale de Molson est bel et bien chose du passé, souligne le syndicat par voie de communiqué.

Les travailleurs sont aussi en colère contre les mises à pied qui ne tiennent pas compte de leur ancienneté et de la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur, disent-ils.

Les Teamsters ne comprennent pas non plus le refus de l'employeur d'augmenter leur salaire, d'autant plus que, selon eux, les ventes nettes du brasseur sont passées de 9,7 milliards en 2020 à 10,3 milliards en 2021, une hausse de 6,5 %. Au dernier trimestre de l'année, la hausse du chiffre d'affaires a atteint 14,2 %, à 2,6 milliards de dollars américains .