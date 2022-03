Val-d’Or veut agrandir son parc industriel

On fait aussi de l’information en format collation.

La Corporation de développement industriel espère développer d’ici quelques années de 70 à 90 terrains entre la nouvelle rue Vanasse et la rue des Panneaux, le long de la route 117.

Selon la mairesse Céline Brindamour, Val-d’Or commence à manquer d’espace pour accueillir de nouvelles industries.

Nous allons construire une nouvelle rue dans le secteur de l’aéroport, mais on commence à compter les terrains qu’il nous reste, souligne-t-elle, Il y a eu une effervescence. On doit planifier quelques années à l’avance si on ne veut pas se retrouver devant un mur.

Les démarches administratives pour cadastrer le secteur pourront s’amorcer auprès de la MRC, puis du ministère des Ressources naturelles.