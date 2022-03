La saison de ski s’étire au Valinouët

Les amateurs de ski et de planches à neige pourront profiter de conditions de ski de printemps optimales dans les prochaines semaines. La station de ski du Valinouët a reçu à elle seule 856 centimètres de neige depuis le début de l'hiver.

On fait aussi de l’information en format collation.

Ce n'est toutefois pas suffisant pour battre le record de 2020, où 915 centimètres de neige avaient enseveli les pentes du Valinouët. Par contre, les skieurs n’avaient pas pu prolonger la saison puisque le centre de ski avait fermé prématurément en raison de la pandémie.

Le directeur du marketing à la station, Stéphane Leblond, affirme que les conditions sont parfaites, avec les nuits froides, pour prolonger la saison encore longtemps.

Le plan de match actuellement, c’est de pouvoir skier tout le mois d’avril, certainement du sept jours sur sept jusqu’au 18 avril, et les week-ends par la suite. Ça prend des conditions et l’achalandage. Si les deux conditions sont au rendez-vous, à ce moment-là c’est intéressant de prolonger au moins jusqu’à la fin du mois d’avril. On peut même penser aller faire un clin d’œil au début mai.

Les pentes peuvent encore être travaillées mécaniquement quand la température est sous le point de congélation. Par contre, les conditions changent rapidement au printemps, rappelle Stéphane Leblond.

Quoi qu’il en soit, le directeur du marketing au Valinouët prédit déjà une très bonne saison. Le mois de janvier a été froid, mais la neige a attiré du monde de partout au Québec à tous les jours, que ce soit la semaine ou la fin de semaine, ajoute-t-il. Avec les relâches qui ont eu lieu sur deux semaines, c’est très très bon. .

La plus longue saison est survenue durant les années 90. Elle avait commencé le 15 novembre pour se terminer le 15 mai.