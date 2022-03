Conseils pour survivre à une chute dans l’eau glacée nord-côtière

Le directeur général de la Société de sauvetage du Québec, Raynald Hawkins, explique qu’avec les variations de température, la glace est plus fragile.

Il mentionne que des sentiers qui étaient sécuritaires, la semaine précédente, ne le sont plus nécessairement quelques jours plus tard.

Tout peut changer en moins de 24 heures. [...] Si le sentier est fermé, ou que les fédérations des clubs de motoneigistes ont enlevé leurs panneaux de signalisation, il faut comprendre que ce n’est plus propice de fréquenter ce cours d’eau ou ce sentier , dit M. Hawkins.

Raynald Hawkins, directeur général Société de sauvetage du Québec (archives). Photo : Radio-Canada / Érik Chouinard

En cas de chute accidentelle dans l’eau froide, il recommande de rester calme et de contrôler sa respiration.

M. Hawkins souligne que le corps subit un choc thermique lorsqu’il pénètre dans l’eau glaciale. Ce choc peut causer l’hyperventilation, le sentiment de ne plus pouvoir respirer.

Le directeur général invite la population à retenir un principe, une règle, qui s'appelle 1-10-1 .

La règle du 1-10-1 en bref : Une minute pour reprendre le contrôle de sa respiration

Dix minutes de force musculaire pour briser la petite glace mince et s’accrocher à une plaque de glace solide

Une heure pour agir avant que l’hypothermie ne cause une perte de conscience

En une minute, il faut reprendre le contrôle de sa respiration, sans quoi une perte de conscience risque de subvenir.

M. Hawkins explique que le corps dispose ensuite de dix minutes de force musculaire pour briser la petite glace mince qui s’est installée autour du corps.

« Lorsque [la glace] ne se brise plus, ça veut dire qu’elle est peut-être en mesure de vous supporter, à tout le moins les avant-bras et le tronc. » — Une citation de Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage du Québec

À écouter : Entrevue de Raynald Hawkins à l'émission Bonjour la Côte

Rapidement, il faut s’accrocher à une plaque de glace solide ou à une embarcation durant cette dizaine de minutes de force musculaire.

On fait aller nos jambes pour sortir le plus possible le tronc et commencer à ramper, voir même rouler avant de pouvoir se mettre à quatre pattes ou debout , note-t-il.

Le dernier chiffre de la règle du 1-10-1 représente environ une heure devant vous avant le facteur de l’hypothermie .

[Durant cette heure], si vous êtes vraiment pris dans l’eau et vous n’êtes pas capable d’en sortir, garder le sang-froid. Vous avez peut-être le temps de voir l'arrivée des secours , affirme M. Hawkins.

Il considère que l’important en cas de chute, est de garder le plus possible le haut du corps à l’extérieur de l’eau.