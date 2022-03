Le candidat à la direction du PCC Jean Charest s’arrête à Sherbrooke

En posant sa candidature, Jean Charest espère unifier le parti, qui est passablement divisé.

Dans le choix que fera le Parti conservateur, il y a un choix pour le pays. Soit on va prendre la voie de la politique américaine, ce que personne que je connais ne veut, soit nous aurons un parti politique qui va être rassembleur et qui va livrer une vision du Canada fondée sur nos valeurs , souligne Jean Charest.

S'il est élu à la tête du parti, il estime qu'il représentera une véritable solution de remplacement au gouvernement actuel. Une de ses priorités consistera à mettre de l'ordre dans les finances publiques après les dépenses occasionnées par la pandémie de COVID-19. Il déplore que le gouvernement Trudeau ne semble pas engagé sur cette voie pour le moment.

Pas de débat sur l'avortement

S'il est élu, Jean Charest se retrouvera à la tête d'un parti fortement polarisé qui comporte des partisans de la droite religieuse qui ont des idées bien précises en ce qui concerne l'avortement. Touteofis, après être venu hanter les derniers chefs conservateurs Erin O'Toole et Andrew Sheer, ce débat semble bel et bien clos dans l'esprit de Jean Charest.

« Sur la question de l'avortement, on ne reviendra pas en arrière. Mon gouvernement ne va pas légiférer là-dessus. » — Une citation de Jean Charest, candidat à la direction du Parti conservateur du Canada

Jean Charest admet néanmoins qu'une frange de militants conservateurs est attachée à la foi religieuse, ce qu'il entend respecter sans toutefois relancer le débat au sujet de l'avortement.

La mission régionale de Radio-Canada

Le candidat à la direction du Parti conservateur Pierre Poilievre a déjà annoncé qu'il souhaite réduire le financement accordé au diffuseur public CBC.

Pour sa part, Jean Charest affirme avoir une vision différente. Il estime qu'il est ouvert à ce qu'on voie comment Radio-Canada peut mieux remplir son rôle . Selon lui, cet objectif ne signifie pas nécessairement d'amputer le financement de cette société d'État.

« Je pense que Radio-Canada a son rôle à jouer. Avec une présence forte en région et un reflet des régions, à mes yeux à moi, c'est important, tant pour Radio-Canada français qu'anglais. » — Une citation de Jean Charest, candidat à la direction du Parti conservateur du Canada

Je ne rentre pas dans la course dans une perspective de m'attaquer à Radio-Canada, je rentre dans la course pour que nous puissions aborder le rôle de Radio-Canada de manière à mettre dans sa perspective le mandat national en particulier pour les régions. C'est vrai tant au Québec qu'à l'extérieur du Québec , indique Jean Charest.

Vers une élection à Sherbrooke?

Jean Charest n'a pas encore annoncé dans quelle circonscription il souhaiterait se présenter s'il est élu à la tête du parti. Il n'exclut pas de se présenter à Sherbrooke, où il a été élu au palier provincial de 1998 à 2012.

C'est là que j'ai grandi, où j'ai rencontré mon épouse Michelle, où mes enfants ont grandi. On fait ça un pas à la fois, mais évidemment, j'ai un attachement très très profond. L'endroit où on a grandi, ça nous forme et ça a un impact sur notre façon de voir la vie et la politique, et pour moi, ça m'a laissé une très forte marque dans ma vision et dans mes valeurs , explique-t-il.

Il se promet de revenir sur cette question au terme de la course à la direction du parti, qui prendra fin le 10 septembre prochain.