Le volume de manutention au port de Vancouver a augmenté en 2021 malgré les perturbations

Le plus grand port du Canada affirme que le volume record de conteneurs et de produits en vrac étranger a contribué à maintenir les volumes de marchandises et ce malgré les difficultés commerciales et une saison des croisières annulée en raison de la pandémie.

Le nombre de conteneurs d'expédition passant par le port a augmenté de 6 % pour atteindre 3,7 millions d'équivalent vingt pieds en 2021, un record pour la cinquième année consécutive.

L'équivalent vingt pieds est une unité couramment utilisée pour mesurer la capacité ou le débit d'un terminal, ou la capacité de charge d'un porte-conteneurs.

L'augmentation des échanges de conteneurs s'est accompagnée d'un nombre élevé de conteneurs vides, ce qui a exercé une pression sur les exportateurs canadiens, car les conteneurs ont été renvoyés de toute urgence en Asie pour répondre à la forte demande des consommateurs en Amérique du Nord.

Toutefois, les volumes de céréales ont diminué de 13 % après 8 années record consécutives, en raison de la sécheresse qui a sévi dans l'Ouest canadien au cours du second semestre.

Espace portuaire limité

Le port prévient que de graves problèmes de chaîne d'approvisionnement se poseront dans quelques années, car les terminaux à conteneurs de la côte ouest devraient manquer de capacité d'ici la fin de la décennie.

La communauté portuaire de Vancouver a relevé défi après défi en 2021 – travaillant parfois 24 heures sur 24 – pour que le port reste connecté aux chaînes d'approvisionnement nationales et que les marchandises circulent pour les Canadiens, souligne Robin Silvester, président-directeur général de l'Administration portuaire Vancouver Fraser, l'organisme fédéral responsable du port de Vancouver.

Le volume de marchandises générales a augmenté de 18 %, celui de grumes de 23 %, celui des métaux de base de 51 % et celui de la pâte de bois de 10 %.

Les cargaisons sèches en vrac ont augmenté de 1 % avec une hausse de 19 % pour le charbon, une baisse de 10 % pour les céréales, une baisse de 13 % pour la potasse et une baisse de 14 % pour le soufre.

Le tonnage liquide en vrac a diminué de 8 % en raison d'une baisse de 30 % pour l'huile de canola, de 12 % pour le pétrole brut et de 14 % pour les produits chimiques.

Avec des informations de La Presse canadienne