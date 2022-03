Zachary Richard donne une nouvelle vie à ses plus grands succès

Dans son nouvel album Danser dans le ciel, le chanteur acadien de la Louisiane Zachary Richard revisite les succès de son répertoire, accompagné d'un orchestre de chambre et de ses amis musiciens. En plus de dédier l'album à sa mère, décédée en janvier 2021, le chanteur a aussi composé une chanson en son honneur.

L'album « Danser dans le ciel » sort dans la foulée du 50e anniversaire de la carrière du chanteur Zachary Richard. Photo : Julien Faugère

« Je pense que nos écouteurs seront assez surpris du résultat et puis j’espère qu’ils auront autant de plaisir à l’écouter que moi j’ai eu à le faire. » — Une citation de Zachary Richard

La sortie de l’album coïncide aussi avec l’année d’anniversaire des 50 ans de carrière de Zachary Richard, qui compte notamment plus de 20 albums à son actif.

On a revisité le répertoire, mais sous un autre angle alors bien que ce soit les mêmes mélodies, ce n’est plus les mêmes chansons , précise-t-il.

Les plus grands succès de Zachary Richard, Cap enragé, La ballade de Jean Batailleur, Pagayer, Travailler c’est trop dur, Au bord du lac Bijou et L’arbre est dans ses feuilles font partie des titres qui figurent sur l’album.

Mais le chanteur a aussi voulu dédier la chanson éponyme du disque à une femme joyeuse et pleine de vie, sa mère qui l’a quitté il y a un peu plus d’un an.

« J’ai vraiment pu commencer le deuil avec cette chanson-là. [...] Ma mère m’est venue pour me chuchoter à l’oreille et j’ai fait cette chanson pour elle. » — Une citation de Zachary Richard

En plus de sa tournée de 27 spectacles au Québec, Zachary Richard compte revenir en Acadie cet été.

On va venir vous faire danser et puis vous faire rêver et puis vous faire sentir des émotions joyeuses. Donc c’est pour moi un grand privilège de pouvoir continuer à traîner ma brouette , affirme-t-il.

L’album Danser dans le ciel est disponible dès vendredi sur toutes les plateformes de diffusion numérique.