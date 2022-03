Les Sentinelles Petitcodiac récompensées, l’organisme a maintenant de nouveaux objectifs

« La rivière Petitcodiac était connue comme l'une des rivières les plus en danger au Canada et maintenant, elle représente une des plus grandes histoires à succès dans les restaurations des rivières », rappelle Krysta Cowling, directrice générale par intérim des Sentinelles Petitcodiac.

Le travail des Sentinelles Petitcodiac a donc été récompensé. L'organisme a reçu le prix du lieutenant-gouverneur pour l'Excellence dans la conservation des sites naturels du Nouveau-Brunswick.

Le nouveau pont de la rivière Petitcodiac qui permet au cours d'eau de retrouver son courant naturel. Photo : CBC - Shane Magee

C'est vraiment avec un grand plaisir qu'on accepte le prix. Ça marque un point historique de l'organisme qui a travaillé vraiment fort en collaboration avec les citoyens, les citoyennes et avec les différents groupes et associations pour accomplir vraiment un grand but et une grande vision pour notre rivière et pour sa restauration , a confié Mme Cowling en entrevue à La matinale.

La rivière Memramcook, le nouvel objectif

Le travail des Sentinelles n'est cependant pas terminé. Un pont-chaussée qui enjambe la rivière Memramcook entraîne aussi beaucoup de problèmes et cause une situation similaire à celle de la rivière Petitcodiac avant l'ouverture des vannes en 2010.

« Ça bloque les poissons. Il y a beaucoup de sédimentation. Tu vois vraiment que c'est une rivière qui est malade. » — Une citation de Krysta Cowling, Sentinelles Petitcodiac

Les Sentinelles Petitcodiac font donc de la restauration de la rivière Memramcook l'une de leurs priorités pour les prochaines années.

On aimerait explorer les options naturelles et remplacer le pont-chaussée et le remplacer par un pont en s'assurant qu'il n'y a pas un grand impact d'inondation dans la région non plus , a souligné la directrice générale.

Des consultations publiques ont déjà eu lieu en ce sens. Un rapport de faisabilité du projet  (Nouvelle fenêtre) a été publié en novembre 2021 selon lequel le pont-chaussée enfreint au moins sept lois ou règlements sur les pêches et les eaux navigables.

Les Sentinelles comptent partager dans les prochains mois un plan d'action communautaire afin de faire connaître les prochaines étapes dans ce projet.

Avec des informations de l'émission La matinale et de Patrick Lacelle