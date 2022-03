Guerre en Ukraine : les États-Unis bonifient leur offre de gaz naturel liquéfié à l’Europe

Diminuer la dépendance européenne aux énergies fossiles russes dès maintenant, c’est l’objectif que se fixent les États-Unis et l’Union européenne (UE) un mois après l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe .

Washington compte fournir 15 milliards de mètres cubes supplémentaires de gaz naturel liquéfié (GNL) à l’Europe en 2022 avec des hausses supplémentaires attendues à l'avenir , peut-on lire dans une note d'information diffusée par la Maison-Blanche.

Les livraisons devraient atteindre à plus long terme environ 50 milliards de mètres cubes chaque année . Cette annonce survient au lendemain de la tenue des sommets de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN , du Groupe des sept (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni) G7 et de l'Union européenne UE , à Bruxelles, au cours desquels les dirigeants occidentaux ont annoncé un renforcement de leur aide militaire à l'Ukraine.

De son côté, le Canada a annoncé jeudi une augmentation d'environ 5 % de ses exportations de pétrole pour répondre aux demandes d’aide des Européens.

L'industrie canadienne a la capacité d'augmenter progressivement ses exportations de pétrole et de gaz d'environ 300 000 barils par jour [200 000 barils de pétrole par jour et 100 000 barils d'équivalent de pétrole par jour de gaz naturel] au cours de 2022, afin de remplacer le pétrole et le gaz russes , a indiqué Jonathan Wilkinson, ministre canadien des Ressources naturelles, dans un communiqué.

Au même moment, les producteurs énergétiques albertains se préparaient à augmenter leur production pour répondre à l’engagement du Canada.

Berlin ouvre le bal

L'Allemagne prévoit déjà se passer du charbon russe dès cet automne, et de la quasi-totalité du pétrole en fin d'année, mais le processus sera plus lent pour le gaz.

« Les premières étapes importantes ont été franchies pour nous libérer de l'emprise des importations russes. » — Une citation de Robert Habeck, vice-chancelier et ministre de l'Économie

Plus tard, son ministère a précisé que les importations de pétrole russe en Allemagne devraient avoir diminué de moitié d’ici le milieu de l’année. Pour ce qui est du gaz, Berlin vise la mi-2024 .

Avant la guerre, l’Allemagne importait un tiers de son pétrole, quelque 45 % de son charbon et 55 % de son gaz de Russie.

Une station de remplissage de GNL pour camions à Dortmund, dans l'ouest de l'Allemagne. Photo : Getty Images / INA FASSBENDER

Paiements en roubles pour le gaz russe

À Moscou, le président Vladimir Poutine a ordonné au premier groupe énergétique russe Gazprom d'accepter les règlements en roubles pour ses exportations de gaz naturel. Il lui a donné quatre jours pour trouver un mécanisme permettant ce type de paiements.