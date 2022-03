Regina accueille le colloque du Centre d’études franco-canadiennes de l’Ouest

La rencontre se tient du 24 au 26 mars 2022.

Le colloque veut mettre l’accent sur la marginalisation de la francophonie au sein même des communautés francophones. Il regroupera notamment des chercheurs, des organismes communautaires et des membres du public.

La professeure associée du département d'éducation de l'Université de Regina et coordonnatrice du colloque, Sara Schroeter, soutient que les communautés francophones au Canada sont très diversifiées.

« Elles sont très riches et leurs membres proviennent d’un peu partout à travers le monde. Mais on sait toutefois qu’il y a des dynamiques de pouvoir au sein de ces communautés-là. On se rassemble souvent autour de la question linguistique et des droits linguistiques et parfois il y a certaines revendications de droits qui sont un peu marginalisées. », explique-t-elle.

L’idée autour de cette conférence-là, c’est de s’assurer que nous sommes toujours en contact avec les communautés qui sont parfois mal connues au sein de leur propre province et ailleurs au pays. C’est une occasion pour elles de partager leurs histoires et d’apprendre à mieux se connaître , précise Sara Schroeter.

« Nous voulons que ce soit une occasion pour les chercheurs et pour les membres de la communauté de se rassembler. » — Une citation de Sara Schroeter, professeur associée du département d'éducation de l'université de Regina et coordonnatrice du colloque

À l’agenda de ce colloque, des sessions avec des juristes et des rencontres avec des membres de la communauté métisse et un gardien des connaissances autochtones.

En lien avec le thème principal, plusieurs sujets seront abordés à travers des panels sur le plurilinguisme à l’école, l’insécurité linguistique, les relations entre Autochtones et non-Autochtones ainsi que l’accès aux soins de santé dans les communautés, énumère Sara Schroeter.

En tant qu’invité, Alexandre Baril parlera de genre et de sexualité et de diversité au sein de la francophonie.

Le Conseil Culturel Fransaskois (Conseil culturel fransaskois CCF ) , l’Assemblée communautaire Fransaskoise (Assemblée communautaire fransaskoise ACF ) , le Centre des études franco-canadiennes de l’Ouest (CEFCO CEFCO ), l’Association des producteurs agricoles de la Saskatchewan (APAS APAS ), et le cabinet Miller Thomson figurent parmi les organisations impliquées dans cette édition.

Le Centre des études franco-canadiennes de l’Ouest a pour mandat de faire de la recherche autour des questions portant sur la francophonie dans l’Ouest du Canada. Son approche interdisciplinaire relie tous les chercheurs qui s’intéressent aux questions qui touchent les communautés francophones dans l’Ouest canadien.

L’atelier de synthèse du colloque aura lieu le 6 avril. Il permettra de faire un survol des points abordés durant l’événement.