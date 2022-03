Des écoles du Manitoba apprennent aux étudiants à combattre la désinformation en ligne

L'enseignant-bibliothécaire du Dakota Collegiate de Winnipeg Kevin Osachuk offre à ses élèves de la 9e à la 12e année un cours intitulé la maîtrise de l'information à l'ère des fausses nouvelles .

À une époque où la propagation de la désinformation en ligne peut affecter leur choix, leur santé et leur conviction sur des questions telles que le changement climatique, Kevin Osachuk pense qu'il est essentiel d'enseigner aux étudiants comment vérifier les informations et trouver et utiliser des sources crédibles.

En 2022, combien d'entre vous quand vous devez commencer une recherche pour un cours vont d'abord à [la] bibliothèque ? demande-t-il à ses étudiants.

« Je suis un père et un enseignant, et voir à quelle vitesse et à quelle fréquence se propage la désinformation me rend très inquiet. » — Une citation de Kevin Osachuk, professeur au Dakota Collegiate de Winnipeg

Le professeur passe en revue des questions allant de l'invasion russe de l'Ukraine aux vaccins COVID-19. Il aborde des concepts tels que le biais et les techniques de recherche des informations dans les bases de données. Par ailleurs, il explique aux étudiants l'importance de vérifier l'information auprès de plusieurs sources.

Aider les élèves à se forger leur propre opinion

Kevin Osachuk souhaite que ses étudiants puissent se faire leur propre opinion sur les informations qu'ils découvrent en ligne.

Un objectif que partage la professeure d’anglais au lycée Kelvin, Angela Remillard.

Angela Remillard, enseignante et responsable du département d'anglais à l'Ecole Kelvin prépare ses étudiants à être attentifs aux sources de désinformation au cours des dernières années. Photo : Radio-Canada / Travis Golby

L'un de ses projets consiste à utiliser un tableau des biais médiatiques et à trouver une manière d’analyser plusieurs articles sur un même sujet.

Angela Remillard enseigne l'anglais depuis près de deux décennies, mais a commencé à mettre davantage l'accent sur la désinformation ces dernières années.

« Si nous ne donnons pas ces outils aux étudiants, ils sont plus susceptibles de faire partie d'escroqueries, ils sont plus susceptibles d'écouter les voix les plus fortes ou ce qui est le plus partagé sur les réseaux sociaux, et ce n'est pas nécessairement la vérité. » — Une citation de Angela Remillard, professeure d’anglais au lycée Kelvin

Commencer tôt l'éducation aux médias

Le directeur de l'éducation pour MediaSmarts, Matthew Johnson, affirme que parler d'éducation aux médias ou de désinformation peut commencer dès la maternelle.

Il s'agit vraiment d'en parler d'une manière adaptée à l'âge de l'enfant, et également de le relier à des sujets et des activités qui ont du sens pour cet âge , insiste-t-il.

MediaSmarts est une organisation à but non lucratif axée sur l'éducation aux médias numériques qui fournit des ressources aux éducateurs et aux familles pour aider à enseigner aux jeunes les compétences nécessaires pour comprendre et interagir avec tous les médias, précise Matthew Johnson.

Les élèves de 9e année au Dakota Collegiate Taylor Pritchard, à gauche, et Agam Rakhra disent qu'ils ont appris à se méfier des histoires qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux. Photo : Radio-Canada / Alana Cole

Les médias sociaux ont conduit à plus de désinformation, dit-il.

Au Dakota Collegiate, Agam Rakhra, 15 ans, raconte qu'il passe beaucoup de temps sur Instagram et TikTok lorsque les cours sont terminés. Cependant, il sait qu’il ne peut toujours faire confiance à ce qu’il voit.

Sa camarade de classe Taylor Pritchard, également âgée de 15 ans, a vu beaucoup de vidéos sur TikTok sur la pandémie et la guerre en Ukraine. Mais elle essaie de s'assurer que ce qu'elle entend sur les réseaux sociaux reflète ce qu'elle entend également de sources fiables.