Combattre l’intimidation des Premières Nations avec la participation des aînés

Tyberius Saddelback fréquente cette école située dans la communauté de Ponoka à une centaine de kilomètres au sud d'Edmonton.

Aujourd'hui, ce jeune élève originaire de la Nation Crie, arbore fièrement ses tresses, ce qui n’a pas toujours été le cas. Cible des moqueries de ses compagnons de classe, il a déjà envisagé de les couper pour couper court à l’embarras.

Le jeune homme a décidé d'avertir sa mère qu’il ne devait pas avoir les cheveux aussi longs parce que ce genre de choses est réservé aux filles . Lorsque son fils lui a dit qu’il voulait couper ses cheveux, Akasha Hartman, en a été attristé.

Ça m'a brisé le cœur parce que, eh bien, c'est mon fils et il ne devrait pas être embarrassé par sa culture. Personne ne devrait être gêné par sa culture.

« [Je ne me sentais] pas bien. Je n'aimais pas ça. » — Une citation de Tyberius Saddelback

Si les histoires d’intimidation peuvent être fréquentes dans certaines écoles, l’École primaire de Ponoka ne l’a toutefois pas entendu ainsi.

Lorsqu’elle a été informée des moqueries, la direction de l’école a demandé l’intervention de Sheila Potts, une aînée autochtone, pour sensibiliser les jeunes à la culture des Premières Nations.

Mme Potts est originaire de la Première Nation du Montana et travaille pour le Conseil scolaire de Wolf Creek. Ell a visité l'École pour expliquer aux élèves pourquoi certains hommes et garçons de certaines nations autochtones portent des tresses.

Je leur ai dit que : "vous savez, nos ancêtres faisaient ça et qu'ils avaient de longs, beaux, beaux cheveux. Si vous regardez les hommes, vous savez, avec les tresses, mon Dieu, leurs cheveux sont épais et noirs et de beaux cheveux, vous savez?" Mais la signification de la tresse est ce qui est le plus important.

« Dans mon enseignement, les tresses représentent l’unité familiale. Votre famille est entrelacée ensemble. » — Une citation de Sheila Potts, membre de la Première Nation du Montana et employée du Conseil scolaire de Wolf Creek