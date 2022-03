Charlottetown aura aussi son exposition immersive sur Van Gogh

L'idée de proposer une exposition immersive artistique, avec des projections plutôt que des tableaux, est née dans les années 1970, en France, dans les carrières des Baux-de-Provence, un village du sud du pays. Des années plus tard, en 2017, une exposition semblable, consacrée à Van Gogh, est présentée à Paris dans un format gigantesque.

Depuis, l'idée a fait des petits et l’on ne compte plus ces spectacles, à mi-chemin entre l'art et le divertissement, qui sont présentés sur presque tous les continents. Imagine Van Gogh, Beyond Van Gogh, Immersive Van Gogh, des dizaines de productions sont créés, dans de nombreuses villes d'Amérique du Nord, notamment.

Ce que nous on fait, c'est qu'on prend des expositions et on veut que ce soit accessible à des plus petits marchés , explique Stefanie Power, gestionnaire du programme d'art immersif pour Festival House, qui a conçue Van Gogh PEI et Van Gogh 360, un spectacle semblable présenté à Halifax. Donc ça va être une version différente de ce que vous voyez à l'international. À Paris, il y a eu des choses conçues pour être à une immense échelle, nous on l'adapte et on l'amène à des marchés comme Charlottetown , poursuit-elle.

12 000 images, 300 œuvres

L'exposition insulaire nécessite toutefois plusieurs dizaines de milliers de pieds carrés de surface. C'est dans le centre des congrès de l'hôtel Delta qu'elle aura lieu, l'endroit le plus approprié, tout en étant accessible, selon Philip Brown, le maire de Charlottetown.

Une exposition immersive dédiée au peintre Vincent Van Gogh sera présentée à Charlottetown pendant l'été 2022. Photo : Gracieuseté

Plusieurs salles seront équipées : une première, avec un volet éducationnel, une seconde dite de transition, et enfin la salle principale qui accueillera les projections du sol aux murs, accompagnées d'une bande sonore.

Il y a à peu près 12 000 images qui représentent 300 œuvres de Van Gogh , détaille Stefanie Power.

Le maire de Charlottetown, Philip Brown, raconte qu'il a fallu plusieurs années de travail entre Festival House, la Ville, la province et l'organisme Discover Charlottetown pour concrétiser le projet.

« Ce n'est pas juste un appel téléphonique et ça va venir ici. Il y a beaucoup de travail. » — Une citation de Philip Brown, maire de Charlottetown

Le maire confie son excitation à l'idée de voir ce spectacle proposé dans la province : C'est une exposition spectaculaire pour les grandes villes comme Montréal, Toronto, Paris, etc. Charlottetown est très chanceuse de présenter une exposition pleine d'énergie pour la communauté artistique.

Et il pense déjà à la suite, en espérant que cette première ne soit pas la dernière fois que la Ville accueille un spectacle de ce genre. Pourquoi ne pas présenter, pas juste Van Gogh, mais les autres spectacles, pas juste pour Charlottetown, mais pour l'Atlantique? , envisage-t-il.

D'autres expositions ont en effet été conçues sur le même modèle, présentant les œuvres de grands noms de l'histoire de l'art. Imagine Picasso, par exemple, est en montre en ce moment à Atlanta et San Francisco. Dans les carrières des Baux-de-Provence, le filon est exploité année après année. Après Monet, Renoir, Chagall, Klimt ou Léonard de Vinci, ou Dali, c'est Yves Klein dont l'œuvre est projetée du sol au plafond.