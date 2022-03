Les cas de COVID-19 en hausse partout sur la Côte-Nord

Quand on regarde les moyennes quotidiennes des cas, la semaine dernière c’était 45 à peu près, cette semaine depuis dimanche la moyenne est montée à 58 avec un pic à 93 lundi , rapporte le Dr Fachehoun, en entrevue à l’émission Boréale 138.

Pour lui, trois facteurs expliquent probablement la situation actuelle.

D’abord l’assouplissement des mesures sanitaires entraîne plus de contacts et augmente donc le risque de propagation du virus. Rappelons, par exemple, que depuis le 12 mars, l’isolement de cinq jours n’est plus requis pour les personnes dont un membre du foyer est positif à la COVID-19.

Ensuite, la semaine de relâche, qui a eu lieu il y a deux semaines, a certainement donné lieu à des contacts.

Finalement, la direction régionale de santé publique suspecte la circulation du variant BA.2. La présence de ce variant plus contagieux doit encore être démontrée grâce au criblage de tests de dépistage.

Malgré les statistiques qui semblent alarmantes dans certains secteurs moins peuplés de la Côte-Nord, comme la Minganie, la situation est similaire partout, indique Dr Fachehoun.

Le directeur de santé publique de la Côte-Nord, Richard Fachehoun (archives) Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

En Minganie il y a deux communautés autochtones dans lesquelles on vit une première transmission communautaire alors qu’on est à la cinquième vague, donc ça a généré un peu plus de cas et on travaille étroitement avec ces communautés pour contrôler , explique le spécialiste en santé publique.

Mais ailleurs sur la Côte-Nord, il y a une augmentation partout , poursuit-il.

Devant cet état de fait, Dr Richard Fachehoun invite la population à respecter les mesures encore en vigueur et encourage la population à continuer à porter le masque, se laver régulièrement les mains et obtenir toutes les doses de vaccin recommandées.