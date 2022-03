Le vaccin de Medicago contre la COVID-19 rejeté par l’OMS

On fait aussi de l’information en format collation.

L'OMS a confirmé la nouvelle d'abord rapportée par The Globe and Mail vendredi. L'organisation onusienne précise que Medicago a été informée de la décision. L'efficacité du vaccin n'est nullement en cause.

Depuis 2005, l'OMS a une politique très stricte en ce qui a trait aux accords conclus avec des entreprises ayant un lien fort avec l'industrie du tabac ou les armements.

Medicago espérait voir son vaccin – le Covifenz – utilisé par l'OMS dans le cadre de son initiative de vaccination internationale COVAX.

Le vaccin Covifenz n'a pas été accepté en raison du lien avec l'industrie du tabac et de la politique stricte de l'OMS de ne pas s'engager avec des entreprises qui font la promotion du tabac , souligne l'OMS dans un échange de courriels avec Radio-Canada.

Approuvé par Santé Canada

Le vaccin de Medicago a toutefois été autorisé par Santé Canada le 24 février pour les personnes de 18 à 64 ans.

Produit en partenariat avec la pharmaceutique GSK, le vaccin Covifenz est fabriqué à base de plantes.

Le vaccin de Medicago est fait à base de protéines de plantes. (archives) Photo : Gracieuseté : Medicago

Selon les essais cliniques de Medicago, il est efficace à 100 % contre les formes graves de la COVID-19 et les résultats préliminaires laissent présager une efficacité optimale contre le variant Omicron.

Le vaccin devrait être offert au pays à partir de la mi-mai, selon Santé Canada.

Actionnaire minoritaire

La décision de l'OMS se profilait déjà à l'horizon. La semaine dernière, l'organisation onusienne avait annoncé la suspension de l'approbation du vaccin de Medicago en raison de ses liens avec le cigarettier qui ne datent pourtant pas d'hier.

En octobre 2008, le géant de l’industrie du tabac Philip Morris International (PMI) a investi 16 millions de dollars dans la pharmaceutique québécoise.

Cinq ans plus tard, Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation a acheté toutes les actions ordinaires de Medicago en circulation, sauf celles qui appartenaient à PMI. Une transaction d'environ 357 millions de dollars.

La corporation japonaise détient désormais 79 % de la pharmaceutique, et Philip Morris 21 %.

Avec la collaboration de Jean-François Blanchet