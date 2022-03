Pas de marge de manœuvre pour Mikaël Zewski

Une victoire pourrait lui permettre de gravir rapidement l’échiquier mondial et espérer un combat de championnat du monde, alors qu’une défaite ferait extrêmement mal à sa carrière.

Une étape de plus a été franchie jeudi par le boxeur Mikaël Zewski qui a fait le poids lors de la pesée. La limite avait été fixée à 154 livres. Zewski et son adversaire Carlos Ocampo Manriquez l’ont respecté de justesse. Ils ont affiché des poids de 153,8 lbs et de 153,6 lbs respectivement.

« C’est toujours difficile de faire le poids, mais à 154 (lbs), c’est plus facile qu’à 147 (lbs) comme avant. » — Une citation de Mikaël Zewski

Pour le premier gala de boxe de l’histoire du Colisée Vidéotron vendredi, le Trifluvien s’attend à reprendre de 6 à 8 livres. On va aller manger au restaurant, je n’ai pas beaucoup mangé ces dernières semaines. Après, je vais prendre du repos et faire beaucoup de visualisation. , confie Zewski.

La préparation mentale sera essentielle pour le pugiliste. Pour ce combat de calibre international, il invite tout le monde à venir l’encourager. Carlos O’Campo est considéré 8e meilleur boxeur au monde dans leur catégorie de poids.

Le promoteur de Zewski, Yvon Michel, reconnaît que le défi sera considérable.

« C'est un boxeur capable d'utiliser le jab, capable de travailler en contre-attaque. Il est très cérébral sur le ring. Oui il est actif et oppressant, mais il le fait de façon intelligente. » — Une citation de Yvon Michel, promoteur de Mikaël Zewski

Marie-Pier Houle est la première boxeuse à participer à un gala de boxe au Colisée Vidéotron à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

Marie-Pier Houle, tout sourire

Si les boxeurs tentent généralement de s’intimider lors du face à face, ce n’est pas la stratégie qu’a employée Marie-Pier Houle lors de la pesée jeudi. Elle savourait simplement le moment.

« Si ça a l'air intimidant tant pis...Je suis comme ça dans la vie. Je suis incapable de ne pas sourire. Faire un air bête à une pesée, ça n'arrive pas. J'aime vraiment trop mon sport pour avoir un air pas super content. Être ici, voir le ring.. c'est juste merveilleux. », explique la boxeuse originaire du secteur Cap-de-la-Madeleine.

Le boxeur de Baie-Saint-Paul, Sébastien Bouchard, attend aussi impatiemment le premier son de cloche. C’est un bel amphithéâtre, c’est chaleureux, les gens vont être super proches du ring. J’ai très très hâte de pouvoir boxer ici et de faire un bon show , affirme-t-il.

Yvon Michel espère que les gens se présenteront en grand nombre pour ce premier gala de boxe. Le nombre de billets vendus n’a pas été dévoilé jusqu’à maintenant.

Avec les informations de Jonathan Roberge