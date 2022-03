Le maire de Toronto John Tory sollicite un troisième mandat

On fait aussi de l’information en format collation.

S'il est réélu, il s'agira de son troisième mandat à la tête de la Ville.

M. Tory dit qu'il se présente à nouveau, parce qu'il croit que Toronto a besoin d'un chef expérimenté pour aider la Ville à sortir de la pandémie. Il ajoute qu'il continuera à collaborer avec les gouvernements provincial et fédéral.

Il souhaite que Toronto devienne une ville où il est encore plus agréable et abordable de vivre, de travailler et de bâtir son avenir .

Le sexagénaire et grand-père raconte dans une déclaration qu'il a consulté les membres de sa famille avant de décider de se représenter. Ces derniers lui ont donné leur aval et leur appui , assure-t-il.

Les élections municipales doivent avoir lieu le 24 octobre.

M. Tory a été élu à la mairie la première fois en 2014, alors qu'il avait remporté 40 % des voix, battant Doug Ford qui tentait de succéder à son frère, Rob Ford, atteint du cancer.

Il a été réélu facilement en 2018 avec plus de 60 % des suffrages.